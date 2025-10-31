2026嘉市長綠營選將王美惠 問政獲三冠王

嘉市立委王美惠獲得公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市立委王美惠31日出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，接受頒獎。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨提名立委王美惠參選2026嘉義市長選舉，王美惠31日出席公督盟第11屆第3會期優秀立委頒獎典禮，這是她擔任立委以來第7次獲此獎，她同時在口袋國會評鑑中，獲頒全院優良立委及委員會特優立委雙獎，包辦「三冠王」。

王美惠表示，感謝公督盟及各評鑑單位的肯定，問政認真是本份，但每一次的肯定，都是她最大的榮耀，也是最強的鼓勵。

王美惠指出，第三會期中，嘉義遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，為協助地方盡速復原，她不僅提案爭取，也全程參與跨黨派協商，最終推動三讀通過〈災後復原重建特別條例〉，為後續復原與補助提供法源依據。

此外，王美惠還積極推動多項關鍵法案，提案〈國家海洋科技營運中心設置條例〉，推動國家級海洋科研與產業發展；並針對妨害運動賽事公平及意圖營利犯罪行為增訂處罰，維護體育公信；關注節能減碳政策，延長〈貨物稅條例〉節能電器減免期限。

王美惠強調，民意代表要把本份做好，鄉親自然就會看見。獲得肯定是回饋給一路支持她的嘉義鄉親，未來會繼續用行動回報鄉親對她的信任，並且要讓努力化作建設嘉義的實際成果。

