2026嘉義市年貨大街 2/6起盛大開幕
農曆春節將至，「2026嘉義市年貨大街」聚集各排隊名店，將在2月6日起一連4天，每天上午 10 時 30 分至下午 6 時 30 分，在文化路中央廣場熱鬧登場，開幕首日將推出加碼抽出千元紅包等活動，活動期間還有「好禮五重送」，嘉義市政府歡迎民眾來「嘉」採買年貨，把澎湃實惠年貨帶回家。
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市年貨大街邁入第三屆，「一站式購足」的年節採買體驗為民眾節省往返奔波時間，舉辦以來備受好評。今年現場攤位由去年的55攤增加至61攤，涵蓋類型更加多元，包括嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨與特色年菜等，盼望以更豐富的內容服務市民與遊客，讓年節買氣持續升溫。
黃敏惠說，今年嘉義市在農曆春節前夕，運用累計歲計賸餘加碼普發6千元現金，穩定民生、刺激消費動能，更結合商圈、攤商，推出振興商圈夜市計畫要放大民眾手中的6千元，民眾(不限嘉義市市民)只要持115年2月1日起持嘉義市店家所開立發票累積滿2,000元，就可以在3月2日(一)至市府一樓大廳兌領1份價值200元的商圈夜市劵，每人最多可兌換600元商圈夜市券，數量有限、兌完為止，歡迎各地民眾來嘉義市「款年貨」，讓幸福加碼。
市府建設處表示，為回饋支持年貨大街的市民與遊客，今年年貨大街特別串聯多家知名品牌推出限時、限量的年節優惠活動，折扣最低8折，最高下殺5折起。此外，今年年貨大街推出「好禮五重送」，讓市民買越多、抽越多。只要消費滿 300 元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每天皆有萬元現金與精美禮品等您帶回家；最終日還有機會抽中 iPhone 17、Dyson 空氣清淨機等熱門壓軸好禮。針對高額消費族群亦推出「紅包好禮加碼抽」，滿 1,000 元即可抽抵用券紅包，最高折抵 100 元。另外，每日上午 10 點半還有限量「早鳥好禮送」，包含購物金、紅包袋與御守，歡迎市民提早來搶好康。
此外，年貨大街除了中央廣場主活動，嘉義市多個市場與商圈亦同步推出年節商品，包括東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區、永和街設攤區、魚市場、果菜市場及新二通等，提供市民更多元、更多選擇的採買動線。更多活動資訊請至「2026嘉義市年貨大街」網站查詢：https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/
更多新聞推薦
其他人也在看
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！
新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩頭獎飆8.7億！3生肖受吉星庇佑 有望一夜翻身
威力彩下周一（2日）開獎，頭獎上看8.7億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、豬的人這段期間受吉星照耀，財富之路順遂，還會有意外之財降臨，甚至有機會翻身成富翁。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年貨大街登場！ 迪化街現人潮年味滿滿 店家忙備貨
台北市 / 綜合報導 農曆新年即將到來，年貨大街也在今(31)日正式登場，一大清早就有許多民眾到現場採買，迪化街湧現人潮。實際詢問下來，民眾最愛的年貨，包括香菇、鮑魚、干貝，其中車輪鮑罐頭，單罐從去年的4000元下跌到3000元，另外日本干貝由於產量減少價格上揚，許多民眾改買比較便宜的越南小干貝，希望迎新年的同時，先省一點荷包。街道上滿滿人潮，為期16天的迪化街年貨大街，31日正式登場，各式攤販蓄勢待發。迪化街攤販說：「麻荖都可以試吃看看喔。」業者一邊叫賣，手也沒有停下來，不斷招呼絡繹不絕的客人，尤其一大清早即便是下雨天，還有許多民眾，早起買年貨，大包小包帶回家。民眾說：「買了烏魚子，鮑魚，然後這個竹笙，然後巴西蘑菇。」記者VS.民眾說：「(比如說像鮑魚，干貝)，喔這基本上一定要買，因為這個是比較高檔(食材)。」實際訪問下來，鮑魚干貝成為年貨必備，民眾採買高級食材，同時貨比三家。迪化街攤販郭先生說：「最近車輪鮑魚，大概3000多塊就可以買得到，因為去年要4000多塊，那干貝有稍微漲價，大概漲20%了，所以客人就會偏向買一些越南或是中國的(小干貝)，大概(價)差三倍以上或四倍都有。」除了要端上桌的年菜，甜甜的糖果也不能少，尤其上面寫著，好運大吉大利的吉祥話，特別受到青睞。民眾說：「會啦，還是會(想買這種)，討個吉利。」記者VS.民眾說：「(哇，這麼多)。」民眾說：「媽媽跟我挑的，新年快樂，平平安安。」孩子臉上掛著笑容，一家大小和樂逛街，也讓年味更近了。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 94則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 42則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 57則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
直擊／「兆元宴」維安重磅升級！「馮迪索」坐鎮場控 動線分級防擾鄰
輝達黃仁勳第四度舉辦「兆元宴」，為避免往年人潮擾鄰亂象重演，今年維安規格大升級。現場祭出黑、黃、紅三色紅龍陣劃分動線，黃仁勳也改從正門大方進場。活動前，一名壯碩宛如「台版馮迪索」的貼身保鑣提前多次彩排盯場，確保動線淨空滴水不漏。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 22則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 157則留言
NBA/出事了！巴特勒才剛整季報銷 勇士再曝柯瑞罹患「跑者膝」
金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）日前在對戰底特律活塞的比賽中於第三節因膝蓋不適提前退場，賽後接受MRI檢查，結果顯示右膝罹患「髕骨股骨疼痛症候群」，俗稱跑者膝，球隊已將他列入每日觀察（day-to-day）名單。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費
韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。太報 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言