2026嘉義市長交棒動向？ 黃敏惠這樣回應

副主席季麟連、嘉義市長黃敏惠等人今切蛋糕，慶祝國民黨創黨131年。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義市黨部今在鈺通大飯店舉辦創黨131週年慶活動，國民黨副主席季麟連、嘉義市長黃敏惠、副祕書長兼組發會主委李哲華等人出席，與黨齡70年黨員一起吹蠟燭、切蛋糕，祝賀國民黨生日快樂。

黃敏惠今受訪說，大家關心2026嘉義市長選舉人選，每個人心中自有一把尺，嘉義市被稱為民主聖地，這是最重要的民主精神，鼓勵好的人選願意參與；針對市長選舉是否「藍白合」？黃敏惠表示，不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民所需要、想要的；不分藍綠但是要有是非黑白，不分顏色但是要夠出色。

黃敏惠說，任何政黨都有責任推出願意為地方、為下一代努力的人選，才能獲得人民支持，同時希望被提名的人，能夠真正的想到為城市擔責任，努力付出。

被問到市長卸任後打算？黃敏惠表示，現在把事情做好，市長任期還有一年，所有傳奇、歷史是大家共同努力而來的，這是貴人的指點、指路、家人的指點，不同意見的人的監督以及個人努力，才能與大家一起寫下歷史，小小嘉義市創下台灣民主傳奇。

今活動中，嘉義市黨部提及黃敏惠為國民黨第一個擔任縣市長的女性首長，創下當選4屆市長紀錄。

季麟連致詞說，嘉義市一定要延續市長黃敏惠的執政，主席鄭麗文曾說基本上兩個字就是「安」、「和」，特別「安」，代表家庭裡有女生就安了，國家安全、社會安定、人民安全，因為有女生在當家。

黃敏惠致詞說，這成果非一人做得到，需要大家攜手合作才能做得到。她還記得當時「我也不敢戰」，已故督導陳政寬曾對她說，這是妳自己的決定，決定要做，就要有始終如一對大家遵守承諾的決心，加上貴人相助、高人指點、敵人監督，大家共同團結努力而有此成果。

黃敏惠說，季將軍曾說過嘉義市是國民黨的灘頭堡，代表四面都是敵人，明年市長屆滿，很多人在問「下一棒是誰？」其實要問大家「要選什麼人？」決心很重要，敢為嘉義市衝、打拚的人，就是好的人選。

