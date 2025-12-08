2026嘉義市長藍白合？民眾黨擬12月底前徵召張啓楷

2026年地方選舉將至，民眾黨立委張啓楷是否參選嘉義市長、藍白是否整合，引發關注。民眾黨主席黃國昌今日說，在適當的時候，黨會完成徵召程序，如果國民黨沒有要推人，就水到渠成，由張啓楷代表在野黨競逐嘉義市長，如果有要推人，就再進一步討論怎麼推出最強團隊。張啓楷也表示，原則上會在12月底前徵召。



黃國昌表示，民眾黨有自己的節奏會往前走，要跟國民黨進行任何協調之前，黨內程序必須要完備，像是先前徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，代表陳琬惠是民眾黨認證最強的候選人，民眾黨保持最大的誠意和善意，絕不是民進黨講的合作破局。



張啓楷說，民眾黨的徵召是按部就班、高潮迭起，嘉義市很快就會徵召，這段時間很多鄉親催促，他也非常熱烈想回去幫鄉親服務，他會義無反顧往前衝，在時間上也會儘快，原則上會在12月底前提名，這會是藍白整合的重要一步，如果國民黨沒人要參選，就由他來為鄉親努力。



張啓楷表示，如果有人要參選，那就是兄弟登山各自努力，兩邊坐下來檢討出一個兩邊都可以接受的機制，不論是社調、民調、協調，最重要的就是要推出一組最強且能勝選的人，民眾黨會按步就班。





