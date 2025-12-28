2026嘉義市長選戰藍白合？張啓楷盼最快1/15完成整合

2026嘉義市長選戰，民進黨派出立委王美惠，民眾黨則徵召立委張啓楷參選，外界關注國民黨布局，以及在嘉義市是否「藍白合」。張啓楷今天表示，希望藍白完成整合的時間可以在明年1月15日，越快越好。

張啓楷。（圖／張啓楷提供）

張啓楷表示，一直有媒體報導提到，藍白合是一定要做的，不是只有明年的選舉，還會影響到2028年藍白能不能合、贏得勝選，也就是說2026年和2028年是連動的。

張啓楷出席第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」。（圖／翻攝張啓楷臉書）

張啓楷提到，最近有很多報導指出，國民黨釋出善意，在新竹市明確要禮讓高虹安，「他們講的第二就嘉義市」，國民黨會先進行內部整合，若後來國民黨沒有人選或願意禮讓，也有可能很快在嘉義市他就可以代表藍白來參選市長。

張啓楷出席第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」。（圖／翻攝張啓楷臉書）

張啓楷說，雙方都釋出很大的善意和誠意，我們也明確表達，國民黨內部可以先協調，最後應該會有1個人代表國民黨，再來跟他進行協調。他強調，藍白彼此一定要合作，我們只能有一組人，而且這組人必須是最強、能贏得勝選的，現在要和時間在賽跑，最好整合完的時間是明年1/15，越快越好。

