2026國姓咖啡節開跑 喝咖啡抽黃金及iPhone 17

縣府國姓鄉歡迎大眾參與國姓咖啡節活動。（記者扶小萍攝）





全台矚目的「2026南投國姓咖啡節-橋見咖啡香，客庄好食光」將於1月24、25日登場，9日縣府參議陳瑞慶、國姓鄉長邱美玲等於南投縣政府一樓大廳舉辦盛大宣傳記者會，邱鄉長強調此刻正是國姓草莓、蜜棗、砂糖橘等水果盛產之際，國姓咖啡則聞名全台，歡迎大眾來品嚐旅遊。

活力舞團以動感熱舞揭開序幕，象徵國姓咖啡產業的熱情與活力。啟動儀式上，陳參議、邱鄉長、農業處副處長曾銀位、觀光處副處長林秀梅、市長張嘉哲與立委馬文君及游顥代表、相關協會代表等，共同將金沙注入「流沙金甕」，隨著金沙緩緩落下，顯出「2026國姓咖啡節」字樣，象徵國姓鄉特有的「黑金」咖啡產業，將在今年轉化為閃耀的觀光「黃金」商機。

陳參議邱鄉長張市長等推薦國姓咖啡節好禮相送。（記者扶小萍攝）

邱美玲鄉長感謝縣府與相關業者的支持，以往咖啡節活動多於7月份舉辦，由於7月往往面臨氣候不佳的衝擊，也常因天氣熱影響大家來品嚐的興致，為此今年提前到農曆年前舉辦，大眾可以選購送禮。

邱鄉長強力推薦草莓蜜棗等好水果。（記者扶小萍攝）

邱美玲指出今日來展攤有當令水果，此時有許多好吃水果盛產，歡迎大眾24.25日來橋聳雲天參與品味黃金咖啡豆的魅力，活動期間消費滿額集滿5點即可抽獎，獎品豐富有3千項獎項，最大獎有iPhone17有250G，歡迎大眾抽大獎回家。

國姓咖啡品質頗佳很受肯定。（記者扶小萍攝）

陳瑞慶參議代表許縣長歡迎愛好咖啡同好參與2026橋見咖啡香客庄好食光，近年鄉公所輔導咖啡農不斷精進，國姓咖啡種植多達75公頃占全縣42%，全省則僅次於屏東縣。國人對台灣精品咖啡接受度逐年提高，農友也不斷精進。

業者展示不同咖啡製法。（記者扶小萍攝）

陳參議也說近期國姓梅林展現層層雪白之姿，大眾可到綠雕園區品咖啡賞梅。去年底縣府並在園區增設山訓、兒童遊憩區，帶給遊客美好體驗，並不要錯失客庄文化的體驗。

今年活動首度移師至「橋聳雲天綠雕園區」親子樂園區舉辦。現場將打造一座高達2.5米的「2D漫畫風手沖台」，讓遊客彷彿置身二次元世界，背面更結合消費滿額的紅包抽抽樂，讓民眾在品嚐精品咖啡之餘，也能享受視覺與互動的雙重樂趣。

活動期間有代表國姓養生文化的「鹿茸宴」、咖啡節限定黃金咖啡豆、點點頭數位點數及國姓蜜棗等豐富好禮，保證讓遊客滿載而歸。

除咖啡飄香，今年更強調食農教育，規劃「小小咖啡農」闖關活動。記者會現場也同步展示正值產季的碩大蜜棗與鮮紅草莓，推出「農遊採果體驗」。

鄉長現場公佈報名QR Code，強調每日限量20名免費體驗名額，於今日記者會同步線上報名，邀請全國民眾1月24、25日來到橋聳雲天，體驗「橋見咖啡香，客庄好食光」的獨特魅力。



