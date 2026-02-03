2026國家地理路跑加開名額！宇宙人擔任表演嘉賓 報名截止日曝光

【緯來新聞網】成軍超過20年的金曲樂團「宇宙人」，受邀擔任一年一度《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》賽後表演嘉賓，盛事將於4月26日在台北登場，用充滿律動的音樂帶來精采演出，陪伴跑者們度過這個別具意義的上午。

一年一度《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》將於4月26日在台北登場。（圖／台灣華特迪士尼提供）

宇宙人主唱小玉興奮表示：「音樂和跑步都是一種節奏，而守護地球更是一種持續的律動，很開心能在這樣有意義的活動演出，希望透過我們的音樂，讓大家感受到那股『一起前進』的力量！」吉他手阿奎也笑說：「我一直很喜歡旅行、親近大自然，所以特別能感受到環境保護的重要性，期待當天跟大家一起為地球加油，完賽後我們會用音樂讓這份熱情繼續延燒」，貝斯手方Q則分享：「很榮幸能參與這樣有意義的活動，希望用行動支持永續，讓環保理念不只是說說而已，能透過音樂和運動傳遞給更多人！」

宇宙人擔任賽後嘉賓。（圖／台灣華特迪士尼提供）

本屆路跑更特別邀請到3位各具特色的領跑員，為活動注入活力與熱情，包括以直率風趣風格深受粉絲喜愛的創作者Vicky老絲，「我就是喜歡做對的事，守護地球這件事沒什麼好猶豫的，開始跑就對了！Let’s save the 海龜」；以親民、幽默、浮誇但同時兼具音樂專業形象而聞名的我是江老師，「跑步教會我們的，不只是堅持，更是對環境的尊重，每一步都是對地球的承諾，期待與大家一起邁向更永續的未來」；而知名秘境獵人徐愷也熱情號召，「這不只是一場路跑，更是一個改變的起點，讓我們用雙腳證明，運動與環保可以完美結合！」

本屆路跑特別邀請3位各具特色的領跑員。（圖／台灣華特迪士尼提供）

從2013年首屆舉辦至今，國家地理路跑已成為台灣最具代表性的環保運動盛事之一，《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》延續歷年傳統，秉持「為地球而跑」（RUN FOR EARTH）的核心精神，邀請民眾透過實際行動，將環境保護的理念內化到日常生活中。



今年同樣為跑者祭出多項組別，包括充滿挑戰性的半馬組（21K）、挑戰組（10K）、擁有自己節奏的慢跑組（10K）、休閒組（5K）、或可與家人一同齊心跑步的親子組（5K）等多元組別，無論是資深跑者或運動新手，都能找到最適合自己的參賽方式，與國家地理一同完成這場意義非凡的綠色行動。



《2026國家地理路跑NAT GEO RUN》也持續將環保永續理念融入活動各個環節，今年活動物資同樣講究環保，除了採用環保材質製作的活動紀念衫，並提供環保水杯外，跑者們完賽後還將獲得專屬獎牌、運動毛巾等實用好禮。值得注意的是，報名親子組的跑者將可獲得以瀕危的臺灣原生種保育類草鶚為靈感設計成的專屬紀念衫，提醒我們每一步都在守護島嶼的生命多樣性與環境；而報名21K、10K組別的跑者則將獲得專屬環保托特袋或可收納漁夫帽（2選1）。



主辦單位在今天宣布將為半馬組（21K）、挑戰組（10K）、及慢跑組（10K）三組別各加開1000個名額，共新增3000個參賽席次，讓更多關心地球的朋友能一起參與這場別具意義的永續跑步行動，活動報名將於3月5日正式截止。

