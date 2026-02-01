2026國家青年交響樂團寒期巡迴（3） (圖)

其他人也在看
五月天阿信再穿「跌倒粉紅外套」 打破魔咒向5.5萬名歌迷索吻
五月天在馬來西亞武吉加里爾國家體育場開唱，舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，在點歌環節時，阿信換上被視為「詛咒的粉紅西裝外套」，大方開自己玩笑。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
（直擊）LiSA現身北車遇火災警報！獻唱《紅蓮華》祝3千人：馬上有票
日本「秒殺歌姬」LiSA為宣傳2026小巨蛋演唱會，特別來台宣傳，今天（31日）在台北車站大廳舉行Special Fan Meeting，獻唱夯曲《紅蓮華》，吸引3000人朝聖。LiSA在與舞龍舞獅合影的過程中，台北車站突然響起火災警報聲，讓LiSA也露出驚訝的表情，成為此次見面會的插曲。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
彭于晏拍片認養浪浪！小辛勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」
彭于晏拍片認養浪浪！小辛勇奪坎城「狗狗金棕櫚獎」EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
「頑童」突宣布加場喜訊 瘦子嗨喊：我們高雄見
「頑童MJ116」繼台北小巨蛋7場完售後，昨晚（1╱31）在台中洲際棒球場舉辦「OGS」巡演，成為首位登上該場地開唱的嘻哈歌手，面對2萬5000名觀眾，瘦子坦言：「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到！前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴。」尾聲更驚喜宣布：「我們高雄見！」太報 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
領養汪星人回台！彭于晏《狗陣》殺青捨不得 億萬製片「中山73」曝2億票房祕辛
台中「中山73影視藝文空間」二月份星光雲集，焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」登場，也安排2025年華語票房冠軍《96分鐘》特別放映，更邀請「億萬製片」鄒介中親臨現場，暢談台灣影史首部高鐵災難片的成功祕辛，一窺台灣電影產業的真實發展現況。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 36則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 154則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
主持股王尾牙「一張衝破 900 萬」吳怡霈傻眼： 成長速度太扯了
年末尾牙季到來，公司行號紛紛舉辦聚餐，並安排抽獎環節，犒賞員工一整年的辛勞，許多藝人也搶著接下主持棒，在年末多賺點收入過個好年，吳怡霈日前主持「台灣股王」信驊科技尾牙，她表示股價在短短一周，就漲到一張要價台幣9百萬元，嚇到直呼：「實在太扯了」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言