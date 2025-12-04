2026國旅五大補助曝光！平日住宿最高領2千 隔天免費玩樂園

交通部觀光署推出「五大補助」方案，民眾只要在平日入住旅宿，就可獲得最高2000元的補助金。（示意圖／翻攝自Pexels）





近年來，越來越多民眾偏好出國旅遊，為提振國旅，交通部觀光署推出「五大補助」方案，最高可獲得2000元補助金，且平日住宿還可憑發票於隔日免費暢玩樂園，鼓勵民眾多留在國內旅遊。

行政院長卓榮泰表示，這套「五大國旅優惠」措施預計明年3月起跑；交通部長陳世凱指出，方案主要是鼓勵民眾利用平日住宿，以提升國旅人潮。民眾只要在平日入住旅宿，第1晚即可獲得800元補助，第2晚加碼1200元，住越久補助越多。

五大國旅補助方案

1.平日住宿補助

適用：週日至週四（非國定假日）。

補助：連住兩晚最高2000元（第1晚800元、第2晚加碼1200元）。

2.遊樂園留宿方案

適用：週一至週四住宿並索取住宿發票。

優惠：隔日可免費入園遊玩全台26家合作樂園。

廣告 廣告

根據「台灣好樂園」官網，目前全台共有26家持有執照且正在營運的樂園，包括雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界、頑皮世界、柳營尖山埤渡假村、八大森林樂園、大路觀主題樂園、小墾丁渡假村、遠雄海洋公園、義大世界、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題遊樂區，以及台東原生應用植物園。

3.生日住宿金

適用：當月壽星，每月抽1000名。

補助：每人1200元住宿金，可與平日補助疊加使用。

4.Taiwan PASS平日優惠

適用：週日至週四平日。

優惠：旅遊票券4折或每房每晚加贈1500元住宿抵用金。

5.企業員工旅遊補助

適用：30人以上團體，規劃至少2天1夜旅程。

補助：每團最高2萬元，旅行社每帶一團可獲1萬元行銷獎勵。

更多東森新聞報導

一天一億！外縣市湧入台中 購物節成最強觀光磁鐵

怎救國旅？交通部鼓勵國人「勇敢休平日」民眾：會飛出國吧

日月潭飯店周六一晚破5萬 他嚇傻！網揭：還是有人住

