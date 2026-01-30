2026國旅補助！最高可領3200元 最快上路時間曝光

交通部觀光署已經規劃好全新的國旅補助方案。（示意圖／翻攝自pexels）





想要在2026年省錢玩遍台灣的民眾看過來，交通部觀光署已經規劃好全新的國旅補助方案。這次政策不只是單純的房價折扣，更結合了交通、遊樂園與企業旅遊，每人最高有機會領到3200元的補貼。交通部觀光署表示，預計最快4月上路。

住宿連住兩晚最高折兩千元

這次補助的核心在於「鼓勵平日出遊」，特別針對週日至週四的住宿提供優待。方案採取連住加碼設計，第一晚補助800元，若連續住在同一間旅宿，第二晚則直接加碼補助1200元，等於兩晚合計可領取2000元。觀光署強調，這項政策是為了避開暑假與假日的旅遊高峰，引導人潮轉往淡季，因此7、8月旺季並不適用，想要拿滿補助的旅客記得行程要排在平日。

壽星抽籤機制與樂園免費入園

為了增加旅遊趣味，觀光署同步推出「生日住宿金」抽籤，每月將抽出1000名當月壽星，每人發放1200元住宿金，且可與平日住宿補助疊加使用，最高補助額度可達3200元。此外，對於親子族群最吸引人的莫過於「遊樂園留宿方案」。只要在平日入住合法旅宿，憑發票即可免費進入全台26家合作主題樂園一次，包含六福村、九族文化村、劍湖山及義大世界等知名景點，等同買住宿送門票。

自由行交通優惠與企業員旅獎勵

除了住宿，交通部也整合了Taiwan PASS交通票券，提供平日4折優惠，或是選擇加贈每房1500元的住宿抵用金（二選一）。針對企業端，只要透過旅行社規畫30人以上的員工旅遊，且行程至少兩天一夜，每家公司可申請2萬元的補助。觀光署預估預算將於3月通過，首波方案最快4月上路，屆時民眾可透過「台灣旅宿網」查詢合作業者，並特別提醒目前尚未開放申請，請務必留意冒名的詐騙網站。

