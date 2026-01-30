2026國旅補助一次看！最多可領3200元 5大方案曝光 生日還能加碼

實習記者藍子瑄／台北報導

交通部觀光署規劃推出「2026年國旅補助」新制，共推出五大優惠方案，主打「平日出遊、拉長停留天數」。（示意圖／資料照）

為刺激淡季旅遊買氣、分流假日人潮，交通部觀光署規劃推出「2026年國旅補助」新制，整合住宿、交通、遊樂園與團體旅遊，共推出五大優惠方案，主打「平日出遊、拉長停留天數」。其中，平日住宿補助最高可領2000元，若再抽中生日住宿金1200元，單人最高補助上看3200元。

國旅補助何時上路？

觀光署指出，相關預算仍待中央總預算審查，若順利通過，最快可於2026年4月上路，首波規劃實施約3個月，並刻意避開7、8月暑假旅遊旺季。

觀光署長陳玉秀表示，相關補助政策須提前數月與旅宿、交通與旅行業者協調作業，若預算未能及時通過，導致4月無法上路，後續推動勢必延後，下一個較適合的淡季恐得等到9月之後，對觀光產業恐造成衝擊，尤其對中南部影響更為明顯。

2026五大國旅補助一次看

【方案一】平日住宿補助

◆ 適用時間：週日至週四（非國定假日）

◆ 補助方式：連住加碼

◆ 補助金額：第1晚補助800元，連住同一旅宿第2晚再加碼1200元，每人最多補助2晚，最高2000元。

若分住不同旅宿，第二晚將無法加碼，兩晚僅各補助800元。

【方案二】生日住宿金抽籤

◆ 每月抽出1000名當月壽星

◆ 每人可獲得1200元住宿金（效期至2026年底），可與平日住宿補助疊加使用，最高合計可領3200元。

【方案三】遊樂園留宿優惠

◆ 平日入住合法旅宿，憑住宿發票可於入住當天或隔天，免費進入指定合作主題樂園一次，等同「住一晚送門票」。

◆ 合作樂園遍及全台，包括六福村、麗寶樂園、九族文化村、義大世界、遠雄海洋公園等，共26家。

【方案四】Taiwan PASS 平日國旅優惠

◆ 適用時間：平日（週日至週四）

◆ 優惠方式（二選一）：Taiwan PASS 交通票券 4折 或 平日住宿 每房每晚補助1500元。

◆ 名額限制：兩方案各限量2萬套

【方案五】企業員工旅遊補助

由旅行社招攬30人以上企業團體，行程至少2天1夜（例假日不超過1天），每家公司限1團，補助2萬元。旅行社另可申請行銷獎勵金，每團1萬元（每家上限10團）

補助怎麼申請？官網尚未開放

觀光署提醒，目前2026國旅補助尚未開放申請官網，系統仍在建置中。若網路上出現標榜「已可申請」、「搶先登錄」的網站，皆非官方管道，民眾應提高警覺，避免誤入釣魚網站。

還有哪些國旅優惠可搭配？

除中央補助外，各地也推出地方型旅遊優惠，包括：

花東「1+1幸福住宿專案」：兩人同行、兩晚不同旅宿，最低3800元起

冬遊澎湖消費券：非澎湖籍旅客入住一晚即可領500元消費券

