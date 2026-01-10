2026國民黨危險了！吳子嘉預測：恐丟5縣市

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，國民黨2026將有5個縣市陷入「掉棒危機」。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨、國民黨近期積極備戰2026九合一大選，國民黨已經完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，新竹市則確定禮讓現任市長高虹安，其餘人選仍在協調中。《美麗島電子報》董事長吳子嘉預測，國民黨2026將有5個縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，將影響藍營2028總統大選。

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中預測，新竹縣由副主席兼秘書長李乾龍協調，一定是跟地方派系妥協，立委徐欣瑩就沒有機會，「新竹縣也是會丟掉的城市」；嘉義市民進黨立委王美惠很強，現階段沒有一個人打得過她；彰化縣也是總統賴清德必爭之地，儘管國民黨立委謝衣鳳看起來形象不錯，但胞弟謝典霖要選議長，家族政治讓人觀感不佳，再加上謝典霖擔任過好幾屆議長，要他禮讓又沒道理，所以彰化也危險。

廣告 廣告

吳子嘉指出，國民黨在宜蘭縣派出立委吳宗憲，形象好且有15年資歷的優秀檢察官，但議長張勝德爭搶，要求初選比民調，還頻頻放消息，「爭鬥之下，宜蘭一定丟掉」。

5縣市「藍天恐變綠地」！新北市最危險

吳子嘉直言，所有縣市中最危險的是新北市，民眾黨主席黃國昌已經表態參選，三腳督變成五五波，對國民黨相當不利，必須觀察台北市副市長李四川是否會卻步。

吳子嘉表示，民眾黨為了生存，非要殺出一條血路，黃國昌做這個決定是他正確的選擇，也是鄭麗文的重大考驗，若不敢參選而推派新北市副市長劉和然，可能輸掉新北，國民黨主席鄭麗文的政治生命結束。

吳子嘉示警，一旦新北被民進黨拿走，國民黨不只2026，2028也會隨之結束，要重回執政的可能性完全沒有機會，立法委員選舉跟著慘敗民眾黨必然萎縮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯文哲遊走藍綠！起手佈局2026？他預言1時間點：才正要開始玩

國共論壇為鄭習會鋪路？洪健益曝藍營盤算 轟：不要當台灣人笨蛋

嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長被依恐嚇罪起訴 臉書13字回應