2026國民黨最強母雞！學者斷言就是韓國瑜

2026地方選舉誰會是藍營「最強母雞」，文化大學廣告系教授鈕則勳認為，這重擔恐怕得落在立法院長韓國瑜肩上。鈕則勳表示，就造勢能力、議題操作以及語言使用這三方面來看，韓國瑜依舊比仍比盧秀燕及蔣萬安要強上一些。

文化大學廣告系教授鈕則勳斷言，2026藍營最大母雞為韓國瑜（攝自中天新聞）

鈕則勳在臉書發文表示，近期賴清德針對沈伯洋議題頻頻向韓國瑜喊話，韓國瑜反以「自己生病，讓別人吃藥」等金句殺球得分，不僅形塑自己和賴清德捉對廝殺的態勢，更將自己能量拉高。韓國瑜自從擔任立法院長之後，言行舉止更謹慎，但時不時的創意操作仍能維持他的人設特點，也累積徐圖後進的本錢。

台中市長盧秀燕（攝自中天新聞）

反觀盧秀燕在歷經非洲豬瘟與打鼓迷因衝擊，元氣大傷，現今只能休養生息；鈕則勳認為，特別是在鄭麗文擔任黨主席之後，盧秀燕進取2028的風險儼然成形，而她絕地大反攻的機會點勢必在於明年底地方選舉，以其領軍的中台灣縣市能大勝，才能上演「大復活」。

台北市長蔣萬安（攝自中天新聞）

至於蔣萬安從去年底就一直累積滿滿的抗綠能量，成為「戰鬥小安」，儼然成為藍軍抗綠先鋒，鈕則勳表示，特別是在綠軍苦苦尋覓北市長人選未果之際，蔣萬安更有餘裕能全台助選，雖其目前不會參選2028，但連任後的蔣萬安都能成為韓盧兩人進逐大位的關鍵大咖！雖說「得蔣者，得天下」或稍嫌浮，但亦相去不遠矣。

鈕則勳表示，綜合上述分析，曾經在總統大選中重重跌倒的韓國瑜，這次擔任立法院長重出江湖，勢必格外珍惜，也在將他的傳統路徑做微調，並彌補弱勢點，最有可能成為明年選舉國民黨的最大母雞。

