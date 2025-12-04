2026國民黨沒蹉跎空間！學者點名「這2都」：情況複雜

政治中心／劉宇鈞報導

2026九合一選舉，各政黨都已開始備戰。文化大學廣告系教授鈕則勳說，國民黨完全沒有蹉跎的空間，主席鄭麗文應該快速啟動佈局；他也說，民眾黨主席黃國昌已表態選新北，立委江啟臣與楊瓊櫻黨內競逐台中，所以情況較為複雜。

鈕則勳3日在廣播節目分析2026選舉。他表示，當民進黨及民眾黨已經展開佈局兵臨城下，期待形塑主場優勢之際，國民黨完全沒有蹉跎的空間，主席鄭麗文應該快速啟動佈局。

鈕則勳提到，台北與桃園與其他藍營執政尋求連任的縣市，應隨即提名，至少讓外界覺得國民黨針對明年縣市長選舉，已經開始動了，輸人不輸陣；南二都（台南、高雄）部分，隨即徵召柯志恩與謝龍介，畢竟兩人經營佈局已久，加上目前綠營還沒確定是誰出線。

鈕則勳認為，況且鄭麗文也不能給外界只有處理連任選區提名的能力，即便台南現今又有陳以信想參選，但鄭也應有智慧、謀略及勇氣，啟動協調後，隨即徵召。畢竟在綠軍還未確定人選之時，藍軍只要動得越快，謝龍介與柯志恩更能展現爆發力。

至於新北與台中，鈕則勳坦言，前者黃國昌也表態，後者也有黨內江啟臣與楊瓊櫻競逐，情況當然比前兩類要複雜得多！以新北來說，黃確定參選，鄭麗文也應啟動李四川與劉和然的黨內協調，徵召勝率高者，一般認為是李，畢竟民眾黨與黃已經擺開陣勢，藍營如果太慢徵召，加上後續又要啟動共推機制，蘇巧慧可能已經跑了三圈。

鈕則勳直言，台中部分也應先協調後徵召，就是不要初選，畢竟只要初選，勢必製造能見縫插針、政治操作的機會，況且江啟臣還是立法院副院長，藍若啟動初選，勢必會攪亂一池春水、使藍營情勢更為複雜之外，若白營對副院長也有想像，更會直接衝擊藍白合，不可不慎。

鈕則勳提到，再來則是處理另外幾個最可能藍白合的縣市，如新竹市、嘉義市、宜蘭縣。他分析，新竹市已是民眾黨的本盤區，順勢禮讓可作為籌碼，再加上若藍營也無強棒的嘉義市，若白營立委張啟楷有意角逐，藍也可樂觀其成！甚至這「雙雙禮讓」，除了可突顯合作誠意之外，更可掛勾宜蘭縣、甚至新北市一併來談，藍軍更可能建構出相對優勢。

鈕則勳強調，最後再來處理藍軍執政換屆的其他縣市或是綠營執政區塊，畢竟這時候鄭麗文早已跨過了關鍵選區的提名難題，也累積了相當程度的協調功力與政治威信，這幾個縣市不論是協調、徵召或初選，除了鄭可能倒吃甘蔗外，提名水到渠成的機會都會更高。

