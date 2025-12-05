2026國泰金控健康走號召萬人！報名踴躍已近萬人報名 明年3/21一起健康走

【記者許麗珍／台北報導】繼2025年5月首度舉辦「國泰金控健康走」，成功吸引逾5,000人次熱烈參與後，國泰金控2026年將擴大活動規模，號召萬人一起走出健康未來！為鼓勵民眾參加，凡完成報名繳費者即可參加抽獎，有機會獲得萬元Apple好禮、500點小樹點等好禮，活動自開放報名以來迴響熱烈，短短不到一個月已近萬人參與，展現全民對健康活動的高度關注與支持。

國泰金控長期關注全民健康議題，秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，從集團層面推動「健康促進」策略。繼2025年5月首度舉辦「國泰金控健康走」，成功吸引逾6千人熱烈參與後，國泰金控將擴大活動規模，於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，並由台北市體育局協辦，號召萬人一起走出健康未來！

廣告 廣告

由於活動自開放報名以來迴響熱烈，短短一週即突破千人報名，統計至今不到一個月更已近萬人完成報名，國泰金控表示原開放報名名額10,000人，將視報名狀況，依場地胃納量、參加者體驗等因素，不排除提早結束報名活動，民眾欲報從速以免向隅。

國泰金控表示，2025年5月舉辦金融業首場健走活動，主要是希望透過本活動，提倡健康生活理念，吸引逾6千人報名參與，成功讓眾一起走出戶外、走出健康；為延續這份理念，國泰金控規劃了2026年3月第二屆健康走活動，引起大眾熱烈回響與共鳴、熱情報名參與，成功證明國泰引領健康生活理念，獲得大眾的認同與響應。

這次活動設有3KM健康組、5KM歡樂組、8KM挑戰組三種參加組別，依報名參加組別，提供豐富的報名物資與完走禮，如活動紀念T恤、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺等實用好禮。健走沿途設置多處「休息補給站」，提供充足飲水與健康食物補給，陪伴參與者活力完走。不僅如此，當天也歡迎毛孩一同參加，前200名攜帶毛孩報名者，可獲得限量寵物摺疊碗。健走之餘，還可體驗現場豐富的周邊活動如瑜珈、舞蹈、親子娛樂等。

「2026國泰金控健康走」即日起至2026年1月7日開放報名，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值。國泰金控提供

參與民眾可以逛逛特色市集與美食攤位，或欣賞藝人與樂團帶來的精彩演出。國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信也將於現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流，共同打造出充滿活力與歡樂氛圍的健康嘉年華。

凡完成報名繳費者，即可參加抽獎活動，不僅有機會獲得萬元Apple好禮、500點小樹點（生活）等，前3,000名報名者還可獲得限量「國泰健康走紀念積木人偶」，兼具趣味及收藏價值，為參與活動留下專屬紀念。

「2026國泰金控健康走」活動資訊

• 報名網址

• 報名時間：即日起至報名額滿為止

• 活動時間：2026年3月21日（六）中午12:00開放到場，14:00參加者集合，14:10 8KM挑戰組起走、14:20 5KM歡樂組起走、14:30 3KM健康組起走

• 活動地點：台北美堤河濱公園

• 報名費、報名物資與完走禮：

3KM健康組（200元）：活動紀念T恤、號碼布、電子完走證明

5KM歡樂組（500元）：活動紀念T恤、號碼布、百搭漁夫帽、運動毛巾、戶外摺疊水壺、電子完走證明

8KM挑戰組（800元）：活動紀念T恤、號碼布、百搭漁夫帽運動毛巾、戶外摺疊水壺、防雨斗篷、環保袋、電子完走證明

國泰金控於2026年3月21日於台北美堤河濱公園舉辦「2026國泰金控健康走」，號召萬人一起走出健康未來。國泰金控提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

12星座最強運勢｜天秤遇心動職缺 雙魚出遊充電 牡羊冷落伴侶

故宮晶華「大宋風華雅宴」集結宮廷美饌與庶民小吃 重現傳奇滋味

降息可期美股漲跌互見 Meta砍元宇宙股價飆3.4%！台積電ADR小跌

