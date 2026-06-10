2026國泰青年節3×3籃球總決賽熱血登場 年輕學生勇敢追夢

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年度最受矚目的籃球盛事，國泰青年節高中暨大專3×3籃球全國總決賽熱血開打，全台共有1157支隊伍參賽，北中南四區48支菁英隊伍晉級全國總決賽，各路好手齊聚一堂，展現青年球員的拚勁與團隊精神。

現場臥虎藏龍，戰況激烈，大專男「虎力運動」掌控籃板以絕對優勢封王，大專女兩隊一路交纏到延長賽，終場「旺興漁業」氣走去年冠軍登上后座, 高男組「邱翊峰強」，高女組「小美小帥」制霸稱王，連續兩年亞軍的「小美小帥隊」，今年誓言奪冠，四個熱愛籃球的女生，凌晨一點搭客運北上征戰，國泰3×3成為他們揮灑夢想的舞台，歷經三年終於把冠軍抱回家，不讓自己的青春留下遺憾。

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2026國泰高中暨大專3×3籃球賽正式落幕，各組冠軍合影。(圖/國泰金控提供)

國泰女籃今年摘下女子超級籃球聯賽(WSBL)奪下第16座冠軍盃，締造跨聯盟33連霸的傲人戰績。今年二度現身國泰青年節3×3賽事現場，全員到齊為冠亞軍賽增添星光，現場特別透過QA互動，分享職業賽場經驗、戰術觀念與比賽心法並票選各組MVP。

國泰女籃教練藍浩語表示：「看到這麼多年輕球員熱愛籃球，為夢想而戰，非常感動，她鼓勵學生們精進球技，更要勇於面對挑戰，最重要的是，保有對籃球的熱愛，在訓練與磨練中堅持，持續突破自我。」。

2026國泰高中暨大專3×3籃球賽，特別邀請國泰女籃的現役球員及教練藍浩語親臨總決賽現場，分享職業賽場經驗，與示範戰術技巧。(圖/國泰金控提供)

國泰3×3籃球賽今年邁入第23年，年輕選手在比賽中無畏艱難拚盡全力，對許多人來說比賽不只是勝負，更是青春成長的軌跡，籃球為年輕學生搭起友誼的橋樑，現場還有許多家長到場應援，加油聲此起彼落，健康的親子關係令人動容。

2026國泰高中暨大專3×3籃球賽，今年已邁入第23年，國泰金控長期將資源投入基層籃球，持續為高中和大專學生創造籃球舞台，也提升國內基層籃球的競技水準。(圖/國泰金控提供)

國泰人壽協理廖昶超表示：「國泰很開心提供這個平台，創造年輕球員交流機會，更希望讓青年學子達到三個『一』，透過『一起打球、一直打球、一輩子打球』，讓自己更健康快樂。」國泰長期推廣基層籃球運動，從球場培養青年韌性，學習團隊精神與建立自信，實踐「BETTER TOGETHER」共創更好，見證生命的無限可能。