2026國運代表字出爐！ 南鯤鯓代天府：台灣要旺了

台南南鯤鯓代天府公布丙午馬年國運代表字為「旺」。（翻攝臉書「南鯤鯓代天府」）

台南北門南鯤鯓代天府元旦公布2026丙午馬年國運代表字，由五府千歲擲筊選出「旺」，成為新一年最受矚目的關鍵字。廟方表示，「旺」象徵萬事興盛、氣勢回升，期盼為台灣帶來更穩定、正向的能量。

南鯤鯓代天府指出，今年特別準備「興」「旺」「發」3字向王爺請示，最終「旺」字獲得聖筊。廟方解讀，「旺」不僅代表經濟與民生興旺，也寓意社會安定、人心凝聚，希望在嶄新的一年，整體環境能逐步好轉，讓民眾感受到向前的力量。

「旺」字象徵意義？

在民俗信仰中，「旺」常被視為能量提升、運勢回升的象徵。廟方強調，國運代表字並非預言，是一種祝福與期許，透過信仰儀式凝聚社會信心，為新一年注入正面氛圍。

元旦當天，南鯤鯓代天府同步舉辦贈春聯活動，多位地方人士到場開筆，寫下祝賀馬年的吉祥字句。廟方也宣布，將在農曆大年初一清晨5時開廟門，限量發送「旺」字吊飾，祈求信眾新年平安順遂、好運相隨。

去年曾因丹娜絲颱風重創南部，導致廟前造價6000萬的全檜木大山門牌樓倒塌，外界一度聯想過往國運籤內容。對於牌樓倒塌一事，南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，五府千歲已指示5年內完成重建，目前已啟動建築圖設計，在信眾支持下，預估3至4年內可完成重建。

