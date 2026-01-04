2026國運出爐！他斷言「恐嚇軍事變多」 台灣獲新朋友協助

記者蔣季容／台北報導

小孟老師透過星座預言台灣國運，在政治方面恐嚇軍事變多，有備戰的意味，但要打仗完全看不出來。（示意圖／資料照）

2026年正式開始，清水孟國際塔羅小孟老師透過星座預言台灣國運，在政治方面要留意假消息、網路亂爆料、恐嚇軍事變多，有備戰的意味，但要打仗完全看不出來，台灣可能會有新的朋友協助。而在經濟方面，台股有望突破32000，留意晶片股、減肥概念股、軍工股，GDP再創新高，台灣今年旺上加旺。

小孟老師預言2026台灣國運，共有10點如下：

1、木星在巨蟹，日本挺台決心關乎執政黨選舉輸贏。

2、台股有望突破32000，留意晶片股、減肥概念股、軍工股等，GDP再創新高，台灣今年旺上加旺！(塔羅抽到魔術師正位，台積電有機會突破2000）。

3、2026年春天，天王星入雙子座，中國與美國領導人都是雙子，天王星代表變動，兩位都會有各自的問題要解決，也會牽動台日關係。

4、天王星也代表2026年政治風暴會很多，要注意假消息、網路亂爆料及政黨鬥爭。

5、2026年土星與海王星進入牡羊座，台灣會有新的協助朋友。

6、2026冥王星入水瓶，象徵台灣科技突破，但隨之而來的是科技機密的背叛。

7、馬年，馬代表馬車，顯示交通事故，交通意外、電力容易有狀況。

8、馬也代表騎馬打仗，恐嚇軍事變多，有備戰的意味，但要打仗完全看不出來。

9、木星在巨蟹，外銷經濟動能強勁，內需要注意木星代表通膨，顯示大家省錢更多，高單價產品下滑。

10、木星入巨蟹，房子9月後買氣逐漸回溫，想撿便宜可能要買較舊偏遠的鄉鎮。

日前小孟老師與前台北市議員呂瀅瀅前往松山奉天宮求2026年國運籤，求得籤詩「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」，其中雞代表是農曆8月、犬是農曆9月，可能在農曆8、9月以前，台灣還是比較不平靜，但過後眾多紛紛擾擾就會變好；而面對動盪須穩住自己的心，不必求神或焦慮，待在崗位上好好地做，福報自然會來「不須作福事如何」。

