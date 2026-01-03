2026國運籤下下籤有大事發生？郭正亮1個字預言上半年

命理老師詹惟中日前走訪廟宇，求取2026年國運籤，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤詩內容為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，引發關注。前立委郭正亮分析表示，「南鳥」不就是總統賴清德嗎？他想要找「貴人」化解目前的局面，很不幸要等到「夏秋」，所以今年上半年就是一個「亂」字。

針對詹惟中抽得籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」，郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「南鳥」不就是賴清德你嗎？你想要找「貴人」化解目前的局面，很不幸要等到「夏秋」。所以今年上半年就是一個「亂」字，也就是司法亂搞、行政亂搞，立法只好陪著搞，三權不是分立，而是三權互鬥，當然是賴清德挑起的。

郭正亮接著表示，賴清德要處理不難，特別預算不要提1.25兆，只提3500億，保證你會過。總預算卡在《財劃法》，這個不能協調嗎？志願役加薪才400億，國防預算9500億，這個怎麼不能納入？卡在哪裡？不是行政院長卓榮泰，就是賴清德，他不要。

郭正亮指出，民進黨很多人私底下也覺得，這個怎麼不能協商；他覺得民進黨立院黨團總召柯建銘也這樣想，這個不嚴重。他自己在立法院10年，看到了朝野僵局，這個並不嚴重，怎麼會不能談。就卡在賴清德在生氣，他也不知賴清德在氣什麼。至於大罷免大失敗，本來就該自我檢討，怎麼8月說要與民休息，10月又忘光了，那要怎麼辦？

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

