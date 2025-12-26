2026國運籤出爐！ 上半年不平靜 「這時間」後會好轉





2026年為丙午火馬年，國運走向備受關注。命理老師「小孟老師」近日前往台北市松山奉天宮，向玉皇大帝請示2026年國運籤，結果在一次擲筊即獲三聖杯，抽中第25籤，引發討論。籤文顯示，明年台灣整體運勢雖有波動，但關鍵轉折將落在農曆8、9月，中秋之後，屆時局勢可望逐步好轉，明年倒吃甘蔗，「不管台灣發生什麼事情都會迎刃而解」。

小孟老師表示，第25籤籤文為「總是前途莫心勞，求神問聖枉事多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」。其中「總是前途莫心勞」意指社會大眾無須過度憂慮未來發展，無論面對國際局勢或經濟波動，若多想反而徒增焦慮，「考驗台灣要有定力」，不建議強出頭或做出大改革；「求神問聖往事多」則提醒民眾保持耐心，不宜因不安而反覆追問、急於求解。

籤文中的「雞犬日」也成為解讀重點。小孟老師指出，雞代表農曆8月、犬代表農曆9月，象徵2026年在農曆8、9月以前，社會仍可能面臨較多紛擾，包括政治口舌、假訊息流竄、經濟壓力與人心不安，做生意或各行各業恐有「卡關」與悶滯感受。

不過，他強調，過了農曆8、9月，大約中秋過後，剛好縣市首長大選，整體氛圍將出現明顯轉變，不僅民心趨於穩定，景氣也有逐步回溫跡象，呈現「倒吃甘蔗」的走勢。「不須作福事如何」則象徵只要各安其位、踏實付出，福報自然會來，毋須急於求成或躁進改革。

小孟老師也提醒，籤中提到「奸臣計」，暗示2026年上半年社會輿論紛雜，易有小人是非與資訊誤導，大環境中可能存在不透明的因素，像是國際局勢、中美台關係，可能產生認知作戰，民眾與決策者都需保持清醒與定力，避免被表象牽動情緒。他總結，2026年關鍵在「穩住心」，只要撐過前段波動，秋後可望否極泰來，並祝福台灣國運昌隆、平安順遂。

（封面圖／翻攝《小孟老師星座塔羅》的YT頻道）

