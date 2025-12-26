2026國運籤出爐！命理師示警「這時段」台灣恐不平靜

生活中心／倪譽瑋報導

小孟老師解析2026國運籤，雖然會有紛紛擾擾，但最後有望否極泰來。（示意圖／資料照）

2026國運籤出爐！清水孟國際塔羅小孟老師拍影片分享，求得籤詩「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」，其中雞代表是農曆8月、犬是農曆9月，可能在農曆8、9月以前，台灣還是比較不平靜，但過後眾多紛紛擾擾就會變好；而面對動盪須穩住自己的心，不必求神或焦慮，待在崗位上好好地做，福報自然會來「不須作福事如何」。

松山奉天宮「2026國運籤」出爐

日前小孟老師與前台北市議員呂瀅瀅前往松山奉天宮求2026年國運籤，求得第二十五籤戊子籤，簽上寫著「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多，但看雞犬日過後，不須作福事如何」。

小孟老師進行解籤，第一句「總是前途莫心勞」，意思應為「叫我們不用太煩惱台灣接下來會怎麼樣」因為越想越多、煩惱也更多。第二句「求神問聖枉是多」，小孟老師分析，指很多事「就是神明對自己最好的安排」，不必一直去想台灣接下來會怎麼樣，或者一直去問神、拜神，「宇宙會有它的路線規劃，這種規劃一定不會是讓大家不好的」。

小孟老師解籤 建議面對紛擾穩住心

第三句「但看雞犬日過後」，小孟老師說明，雞代表是農曆8月、犬就是農曆9月，有典故為雞犬升天「雞犬日之後，整個台灣的紛紛擾擾就會變好」意思是可能在農曆8、9月以前，台灣還是比較不平靜，可能有假消息、比較負面的新聞比較多一點，大家也會偏不安、焦慮，做生意的也可能感到沉悶「沒辦法上來」，但農曆8、9月後心情就好轉了。

小孟老師分析第四句「不須作福事如何」，意思是說只要好好待在崗位上、好好地做，福報自然就會來；如在2026面對國際局勢或經濟波動時，過度的焦慮其實無濟於事，面對紛紛擾擾須穩住自己的心。最後，他也祝福明（2026）年可以國運昌隆「倒吃甘蔗」。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

