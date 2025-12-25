2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心

命理專家小孟老師到松山奉天宮抽取2026年國運籤。示意圖／翻攝自Pixabay

2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。

小孟老師解籤表示，第一句「總是前途莫心勞」意即不用太過煩惱台灣接下來會怎麼樣，「你越想越多也多煩惱而已」。第二句「求神問聖枉是多」則是問神明這麼多問題，要先稍等「不用擔心、不要急、不要貪心」，也不要去焦慮台灣接下來會發生什麼事，小孟老師指出，「意思就是說神明對我最好的安排，就是宇宙會有它的路線規劃」，而且這種規劃，一定不會是不好的。

廣告 廣告

小孟老師接著說，下一句「但看雞犬日過後」，這邊的雞代表農曆8月、犬代表農曆9月，意思是在農曆8、9月之前，台灣還是會比較不平靜，但農曆8、9月過後不僅心境上，就連整個景氣都會變好。最後一句「不須作福事如何」意思是說，只要好好待在崗位上，福報自然就會來。

小孟老師總結表示，不管台灣發生什麼事都會迎刃而解。他呼籲2026年民眾不要緊張，上半年網路上可能會有流言、是是非非，會讓人感覺小人很多。另外，社會輿論會有較多紛擾，或是決策上的誤導，環境中會存在不透明因素，他呼籲決策者、民眾要保持清醒不要被誤導。

他表示「莫心勞」就是要告訴政府、大眾，2026年在面對國際局勢、經濟波動的時刻，過度的政治操弄、無謂的焦慮都是無濟於事，在這年考驗的是中華民國台灣要有定力，「有些問題是需要時間去把它沉澱，如果你硬要在這個時候，我們要強出頭，或者事要做一個很大的改革，其實是不建議的」。小孟老師說，農曆8、9月過後就會好轉，「不管如何，明年倒吃甘蔗」。



回到原文

更多鏡報報導

張文失業靠母金援！「不只買武器」2大花費曝光 常購買1洩慾玩具

日本人聖誕節必吃肯德基！吳怡霈日籍尪證實了 「震撼原因」曝光

2026年全球經濟危機？投資大咖示警「美國、日本恐崩盤」