2026國運籤出爐 命理師：農曆8、9月前台灣不平靜

2025年即將進入尾聲，命理專家小孟老師日前特地前往松山奉天宮，向玉皇大帝求2026年國運籤，抽到第25籤「戊子籤」；小孟老師分析，2026年在農曆8、9月之前，台灣會比較不平靜，社會難免有些紛擾，但過了這段時間之後，心境、景氣都會好轉，整體氣氛就會明顯改善。

小孟老師25日在YouTube頻道「小孟老師星座塔羅」上傳影片，他日前赴松山奉天宮求2026年國運籤，向玉皇大帝擲筊連續得到3個聖筊，抽出第25籤戊子籤，籤詩內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。」

小孟老師解籤，第一句「總是前途莫心勞」，意思是要大家不用太操心台灣接下來會怎樣，因為想越多只是多煩惱而已；再來「求神問聖枉是多」，小孟老師解釋，問神明太多問題，需要有耐心等待，不用擔心也不要貪心，神明自有最好的安排。

接下來「但看雞犬日過後」，小孟老師說明，雞、犬分別代表農曆8、9月，指這段期間之前台灣比較不平靜，包括資訊混亂、假消息或負面新聞，但農曆8、9月過後，心境、景氣都會好轉。

最後一句「不須作福事如何」，小孟老師表示，只要待在崗位上好好做，福報自然就會來，因此2026年無論台灣面對什麼事情，都可以迎刃而解。

