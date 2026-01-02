2026國運籤出爐! 姜太公道場指「止爭守成」 判斷兩岸火運年不致開戰

陽明山姜太公道場主席羅世新解 2026 年國運籤。 圖：翻攝姜太公道場

[Newtalk新聞] 中共解放軍於 2025 年底展開新一波圍台軍演，台海緊張情勢升溫，也讓外界關注 2026 年兩岸是否可能爆發衝突。隨著 2026 年丙午火馬年即將到來，陽明山姜太公道場日前請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦，並由道場主席羅世新進一步解讀卦象，認為火運之年雖變數頻仍，但整體趨勢指向「止爭守成」，兩岸在 2026 年不致走向戰爭。

羅世新指出， 2026 年不僅被視為象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份。台灣地處火山與溫泉帶，具備地熱與火能條件，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。不過，道場也提醒，火運之年往往意味局勢變化快速，外部將面臨中共對台施壓與認知作戰持續升高，內部則存在朝野對立加深、政治僵局難解的現實，內外變數交織，將影響台灣在新一輪國際秩序重組中的位置。

此次 2026 年國運籤詩為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已」。羅世新解釋，卦象顯示今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。他指出，台灣雖然幅員不大，卻擁有強勁的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動下，有機會穩居世界主流國家之列，讓 2300 萬人民安居樂業。對此，他呼籲政黨領袖以政通人和為念，取中道而行，朝野應休兵止爭、各守其成，在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，以協商取代對抗；藍白陣營亦須基於國家安全考量，支持國防特別預算與相關法案，台灣方能真正邁向國泰民安。

針對兩岸與國際局勢，羅世新表示，依卦象觀察，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵。美國方面，美國總統 川普 第二任期初期即重申反對任何一方片面改變台海現狀，並認為維持台海穩定符合美國重大國家利益。相對之下，北京於去年 9 月 3 日舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸浮現民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，未來美中互動走向，將成為觀察國際局勢的重要指標。

對於外界最關心的「火運年是否可能開戰」，姜太公道場轉述卦象指示認為，「兩岸都是龍的傳人，同屬中華兒女，不會在 2026 年開戰」，並呼籲應朝和平共榮方向發展，多交流、多釋出善意，共同推動經濟發展。羅世新強調，外部壓力愈高，內部愈需要團結，但目前台灣政壇朝野互指對方立場偏激、缺乏互信，且雙方皆未獲過半民意支持，顯示政治體制已到必須深刻反省的關鍵時刻。卦象提醒，唯有促進朝野和解、相互尊重與包容，凝聚社會共識，才能強化國家韌性。

在經濟層面，羅世新依卦象指出，火運之年象徵科技、創新與領導力的崛起。他提及國父 孫中山 與英國歷史學家 湯恩比 曾談及「二十一世紀是中國人的世紀」，其真正內涵，指的是未經文化大革命摧殘、成長於台灣、深受儒釋道文化滋養的華人社會。隨著 AI 產業革命興起與全球供應鏈朝民主國家重組，台灣有機會逐步形成人文底蘊與科技實力並重的「人文科技島」。

( 新頭殼提醒您，民間傳說僅供參考，切勿盡信。)

