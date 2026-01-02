2026國運籤出爐！「赤馬紅羊年」火運能量加持 台灣站穩國際主流

生活中心／綜合報導

2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新指出，今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份。台灣地處多火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。同時，道場也提醒，火運之年往往代表變化迅速、局勢多變。外部方面，中共對台施壓與認知作戰持續升高；內部則面臨朝野對立加深、政治僵局難解的現實，內外變數交織，將深刻影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵位置。

陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤。（圖／道場提供）

半導體產業繼續發威 台灣有機會世界主流國家

姜太公道場公佈之國運籤詩為：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新表示，卦象所示，今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖然小，卻擁有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動之下，有機會穩居世界主流國家之列。

羅世新呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，取中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，應以協商取代對抗；藍白也需基於國家安全考量，支持國防特別預算與國家安全之相關法案，台灣方能真正實現國泰民安。

火運年兩岸會不會開戰？姜太公指示：2026不戰、宜和平共榮

針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象指出，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵。去年11月，日本政壇公開提出「台灣有事論」，明確指出台灣情勢將影響日本國家安全，顯示日方對台海議題的戰略重視已達前所未有高度。美國方面，川普總統第二任期初期即重申反對任何一方片面改變台海現狀，維持台海穩定符合美國重大國家利益。相對之下，北京於去年9/3舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，未來川普訪問中國大陸後的發展，將成為觀察國際局勢走向的重要指標。

至於民眾關心火運年兩岸會不會戰爭？姜太公指示：兩岸都是龍的傳人，同屬中華兒女，不會在2026年開戰，應該和平共榮，彼此多交流，多釋出善意，好好共同發展經濟。羅世新也強調，外部壓力愈高，內部愈需要團結。卦象提醒，唯有促進朝野和解、相互尊重與包容、凝聚社會共識，打造不分黨派、唯才是用的聯合治理模式，才能強化國家韌性。

中間選民成關鍵 九合一選舉不排除「藍天變綠地」

依據國運籤與另行請示姜太公指點各政黨運勢，羅世新說明，台灣未來政局與九合一地方選舉的走向，關鍵仍在於中間選民和年輕族群的取向。卦象顯示，執政的民進黨可能出現新任閣揆並進行內閣改組，施政態度將逐步轉向尊重立法院通過的多項法案，包括國防特別預算亦有機會獲得立院支持；在今年九合一選舉中，民進黨整體運勢仍屬強勢，不排除出現縣市長有幾個「藍天變綠地」的情況。

相較之下，國民黨在新任黨主席鄭麗文風格較為激進、路線被視為過度親中的情況下，恐流失中間與年輕選民，黨內壓力升高，甚至影響其主席任期，恐身陷主席任期保衛戰的困境，卦象並特別點名宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市為高度關鍵戰區，稍有失誤即可能翻盤。民眾黨方面，選後可能浮現「時不我用」的挫折感，須重新定位未來方向。

整體而言，羅世新分析指出，台灣主流選民結構仍以中間偏右為最大宗，極端立場難以取得多數支持，誰能提出務實穩健的中道路線，才是選舉勝負關鍵；若藍綠持續陷入惡性對立，反而可能加速中間選民流失，促使政治版圖產生新變化。至於2028年總統大選，因2027年國際局勢會有重大變數，卦象顯示勝負尚難定論。而蔣萬安與陳其邁則被點名為藍綠陣營新世代的重要接班力量。

在經濟層面，羅世新依卦象分析指出，火運之年象徵科技、創新與領導力的崛起。隨著AI產業革命興起，以及全球供應鏈朝民主國家重組，台灣將逐步形成兼具人文底蘊與科技實力的「人文科技島」。

羅世新強調，台灣自古被稱為蓬萊仙島，是地球磁場能量的重要匯聚之地。面對午馬紅羊火運年，台灣應把握美、日等國持續支持的時機，推動產業升級與國際合作，並向台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等國際級企業領袖學習全球視野，鞏固科技優勢，挑戰成為世界各國都愛護的國家。

