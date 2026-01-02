2026國運籤出爐！「赤馬紅羊年」火運能量加持 台灣站穩國際主流
生活中心／綜合報導
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新指出，今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份。台灣地處多火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。同時，道場也提醒，火運之年往往代表變化迅速、局勢多變。外部方面，中共對台施壓與認知作戰持續升高；內部則面臨朝野對立加深、政治僵局難解的現實，內外變數交織，將深刻影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵位置。
半導體產業繼續發威 台灣有機會世界主流國家
姜太公道場公佈之國運籤詩為：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新表示，卦象所示，今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖然小，卻擁有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動之下，有機會穩居世界主流國家之列。
羅世新呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，取中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，應以協商取代對抗；藍白也需基於國家安全考量，支持國防特別預算與國家安全之相關法案，台灣方能真正實現國泰民安。
火運年兩岸會不會開戰？姜太公指示：2026不戰、宜和平共榮
針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象指出，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵。去年11月，日本政壇公開提出「台灣有事論」，明確指出台灣情勢將影響日本國家安全，顯示日方對台海議題的戰略重視已達前所未有高度。美國方面，川普總統第二任期初期即重申反對任何一方片面改變台海現狀，維持台海穩定符合美國重大國家利益。相對之下，北京於去年9/3舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，未來川普訪問中國大陸後的發展，將成為觀察國際局勢走向的重要指標。
至於民眾關心火運年兩岸會不會戰爭？姜太公指示：兩岸都是龍的傳人，同屬中華兒女，不會在2026年開戰，應該和平共榮，彼此多交流，多釋出善意，好好共同發展經濟。羅世新也強調，外部壓力愈高，內部愈需要團結。卦象提醒，唯有促進朝野和解、相互尊重與包容、凝聚社會共識，打造不分黨派、唯才是用的聯合治理模式，才能強化國家韌性。
中間選民成關鍵 九合一選舉不排除「藍天變綠地」
依據國運籤與另行請示姜太公指點各政黨運勢，羅世新說明，台灣未來政局與九合一地方選舉的走向，關鍵仍在於中間選民和年輕族群的取向。卦象顯示，執政的民進黨可能出現新任閣揆並進行內閣改組，施政態度將逐步轉向尊重立法院通過的多項法案，包括國防特別預算亦有機會獲得立院支持；在今年九合一選舉中，民進黨整體運勢仍屬強勢，不排除出現縣市長有幾個「藍天變綠地」的情況。
相較之下，國民黨在新任黨主席鄭麗文風格較為激進、路線被視為過度親中的情況下，恐流失中間與年輕選民，黨內壓力升高，甚至影響其主席任期，恐身陷主席任期保衛戰的困境，卦象並特別點名宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市為高度關鍵戰區，稍有失誤即可能翻盤。民眾黨方面，選後可能浮現「時不我用」的挫折感，須重新定位未來方向。
整體而言，羅世新分析指出，台灣主流選民結構仍以中間偏右為最大宗，極端立場難以取得多數支持，誰能提出務實穩健的中道路線，才是選舉勝負關鍵；若藍綠持續陷入惡性對立，反而可能加速中間選民流失，促使政治版圖產生新變化。至於2028年總統大選，因2027年國際局勢會有重大變數，卦象顯示勝負尚難定論。而蔣萬安與陳其邁則被點名為藍綠陣營新世代的重要接班力量。
在經濟層面，羅世新依卦象分析指出，火運之年象徵科技、創新與領導力的崛起。隨著AI產業革命興起，以及全球供應鏈朝民主國家重組，台灣將逐步形成兼具人文底蘊與科技實力的「人文科技島」。
羅世新強調，台灣自古被稱為蓬萊仙島，是地球磁場能量的重要匯聚之地。面對午馬紅羊火運年，台灣應把握美、日等國持續支持的時機，推動產業升級與國際合作，並向台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等國際級企業領袖學習全球視野，鞏固科技優勢，挑戰成為世界各國都愛護的國家。
更多三立新聞網報導
毛小孩飼主有錢拿！符合資格者快申請 最高2千元入口袋
盲眼龍婆預言世界末日！「人類文明終結」時間序曝光
政府發錢了！7.2萬人可拿1.1萬元「這天」入帳 領取資格曝
沉默殺手！四分之一患者罹這癌已晚期 醫揭2關鍵檢查保命
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 352
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 392
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 23
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 6
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 101
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 16 分鐘前 ・ 451
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 176
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 128
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 2 天前 ・ 5
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 5 小時前 ・ 315
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在2025年最後一個交易日氣氛高昂，加權指數盤中一度衝上29,009點刷新紀錄，為全年行情畫下亮眼句點。回顧整年度個股表...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 47 分鐘前 ・ 1
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 9
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 4
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
不給三星機會！ 台積電「1招」緩解產能壓力 封測雙雄笑開了
在AI浪潮下，市場對晶片的需求急速攀升，同時先進封裝的產能也供不應求，根據韓媒《HankYung》報導，有業界消息指出，台積電近期決定將輝達「Rubin」晶片的部分CoWoS封裝訂單外包給日月光及美國的Amkor等封測代工廠（OSAT）。報導指出，台積電此舉為防止產線滿載時、客戶流向競爭對手三星電子，同時將它們整合到半導體產業鏈中。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 8