2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」

政治中心／林昀萱報導

總統賴清德（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。（合成圖／民進黨提供、翻攝鄭麗文臉書）

2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。

姜太公道場公佈之國運籤詩為：「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」羅世新表示，卦象所示，今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖然小，卻擁有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動之下，有機會穩居世界主流國家之列。羅世新呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，取中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，應以協商取代對抗；藍白也需基於國家安全考量，支持國防特別預算與國家安全之相關法案，台灣方能真正實現國泰民安。

廣告 廣告

陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤。（圖／道場提供）

依據國運籤與另行請示姜太公指點各政黨運勢，羅世新說明，台灣未來政局與九合一地方選舉的走向，關鍵仍在於中間選民和年輕族群取向。卦象顯示，在今年九合一選舉中，民進黨整體運勢仍屬強勢，不排除出現縣市長有幾個「藍天變綠地」的情況；國民黨在新任黨主席鄭麗文風格較為激進、路線被視為過度親中的情況下，恐流失中間與年輕選民，黨內壓力升高，甚至影響其主席任期，恐身陷主席任期保衛戰的困境。卦象中點名「宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市」為高度關鍵戰區，稍有失誤即可能藍天變綠地。民眾黨方面，選後可能浮現「時不我用」的挫折感，須重新定位未來方向。

羅世新表示，整體而言台灣主流選民結構仍以中間偏右為最大宗，極端立場難以取得多數支持，誰能提出務實穩健的中道路線，才是選舉勝負關鍵；若藍綠持續陷入惡性對立，反而可能加速中間選民流失，促使政治版圖產生新變化。至於2028年總統大選，因2027年國際局勢會有重大變數，卦象顯示勝負尚難定論。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼

阿妹台東唱到封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」 陳鎮川解答了

胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了

曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危

