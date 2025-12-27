2026國運籤大解析！小孟老師示警1時段前台灣不平靜

生活中心／張予柔報導



隨著2025年逐漸邁入尾聲，台灣社會近期氣氛不平靜，不僅朝野之間的憲政攻防持續延燒，北捷也發生隨機砍人事件，引發民眾對公共安全與未來局勢的高度關注。面對即將到來的2026年，不少人關心整體國運走向。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師近日特地前往台北松山奉天宮，為台灣求取2026年國運籤，並透過影片分享籤詩內容與解讀，引發討論。





小孟老師與前台北市議員呂瀅瀅一同前往松山奉天宮，誠心為國家求籤。（圖／翻攝自 Youtube頻道《小孟老師星座塔羅》）

小孟老師昨（25）日在YouTube頻道中透露，日前與前台北市議員呂瀅瀅一同前往松山奉天宮，誠心為國家求籤，抽中的是第二十五籤「戊子籤」，籤詩內容為「總總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」他表示，這支籤整體訊息並非悲觀，而是提醒民眾在動盪時刻保持定力，不必過度焦慮。





小孟老師解讀籤詩前兩句，提醒民眾不必過度憂心未來，神明自有安排，關鍵在於耐心等待。（圖／翻攝自 Youtube頻道《小孟老師星座塔羅》）

針對籤詩前兩句，小孟老師解釋，「總是前途莫心勞」代表不需要因不確定性而過度擔憂，想得越多只會多煩惱；而「求神問聖枉是多」則提醒，若一味反覆詢問神明、急於求答案，反而容易失去耐心，神明自有其安排，「宇宙有它的路線規劃，「規劃一定不是會讓大家不好的」。

農曆八、九月前社會仍可能不平靜，但度過「雞犬日」後可望好轉。（圖／翻攝自 Youtube頻道《小孟老師星座塔羅》）

至於第三句「但看雞犬日過後」，小孟老師指出，雞與犬分別象徵農曆八月與九月，意味著在此之前，台灣社會仍可能處於較為不平靜的狀態，包括混亂資訊、假消息增多，或負面新聞頻傳，民眾情緒也容易感到焦慮不安；但一旦度過農曆八、九月，無論是社會情緒或景氣表現都有望變好。最後一句「不須作福事如何」，小孟老師則解讀為「安守本分、踏實做事」，只要專注於自己的位置，把該做的事做好，福報自然會到來。

小孟老師提醒，面對國際與經濟波動，保持冷靜與穩定心態，台灣在2026年遇到的事情都能迎刃而解。（圖／翻攝自 Youtube頻道《小孟老師星座塔羅》）

他也提醒，2026年面對國際局勢與經濟波動，過度的政治操弄或無謂的焦慮都無助於解決問題，反而更需要冷靜思考與沉澱判斷。他總結表示，只要穩住心態、避免衝動行事，台灣在新的一年「遇到的事情都能迎刃而解」，也祝福明（2026）年可以國運昌隆「倒吃甘蔗」。



《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

