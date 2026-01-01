2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事

娛樂中心／張予柔報導



今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。





2026國運籤抽中「下下籤」引熱議！詹惟中揭示「4玄機」示警：關鍵在人

詹惟中解讀國運籤，提醒真正關鍵在於人的選擇，轉機恐待夏秋之交才逐漸浮現。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

廣告 廣告

詹惟中解讀籤詩中「南鳥孤飛依北巢」一句，指出南鳥北遷代表流離失所、遷徙變動，暗示社會或環境將出現異動，而問題關鍵在於「人」。他分析，未來的變化不僅來自外在局勢，更牽動人與人之間的互動與選擇，若能適時調整心態、轉換思維，將影響局勢走向。他也提到，籤詩所指的轉機點，可能要等到夏季與秋季交會之際，局勢才會逐漸明朗。





2026國運籤抽中「下下籤」引熱議！詹惟中揭示「4玄機」示警：關鍵在人

詹惟中提出幾點要大家多加注意。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

談到整體運勢，詹惟中語氣格外慎重，提醒民眾2026年宜保守行事，「我研究紫微斗數40年，大家一定要顧好自己」。他指出，這一年需特別注意火災、火厄及交通事故，日常生活中金錢與貴重物品切勿外露，須防範搶劫事件增加；同時，公共安全也可能成為焦點，對遊行、暴動等公共安全風險提高警覺，另有不少司法弊端可能逐一被揭露。

2026國運籤抽中「下下籤」引熱議！詹惟中揭示「4玄機」示警：關鍵在人

詹惟中強調，神明的提醒並非唱衰未來，而是希望世人能勇敢面對挑戰。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中也公開完整籤詩內容，包括「艱難險阻路蹊蹺」、「南鳥孤飛依北巢」、「今日貴人曾識面」、「相逢卻在夏秋交」，認為字句暗藏玄機，反映當前社會狀況。他強調，神明的提醒並非唱衰未來，而是希望世人能勇敢面對挑戰。











《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：2026國運籤抽中「下下籤」引熱議！詹惟中揭示「4玄機」示警：關鍵在人

更多民視新聞報導

張惠妹後台尬舞A-Lin畫面流出！18萬人搶看

南珉貞熱舞裙襬飛起「QQ蛋險露出」！台語獻唱嗨翻全場

安心亞脫了！銀色戰袍炸出「超兇白麻糬」掀網暴動

