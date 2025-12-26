2026國運籤揭「農曆8月、9月有事」！小孟老師：定力化解困難

2026年丙午馬年將至，不少民眾關心來年如何發展，命理專家小孟老師最近到松山奉天宮求得2026年國運籤，為第25籤戊子籤，而籤詩的「雞犬日」似指農曆2時段，小孟老師建議多加留意。

命理專家小孟老師在松山奉天宮抽2026國運籤得第25籤戊子籤，他分析籤詩涵意。（示意圖／非當事人物／取自pixabay）

小孟老師在個人YouTube頻道分享，他這次抽到的2026年國運籤，為第25籤戊子籤，當中提到「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」，小孟老師分析，第1句「總是前途莫心勞」意指民眾不必過度擔憂台灣未來，因為想太多只會徒增煩惱。第2句「求神問聖枉是多」則是建議大家耐心等待，不要擔心、不要急也不要貪心，神明自有最好的安排，「規劃一定不是會讓大家不好的」。

第3句「但看雞犬日過後」似乎特別提到了時間點，小孟老師推測，此處的「雞」、「犬」應為農曆8月和9月，代表該期間之前台灣較不平靜，可能出現混亂資訊、假消息或負面新聞，而在這之後的心境或景氣都會變好。第4句「不須作福事如何」則是建議眾人好好待在崗位上，自然能等來福報，解除各種困難。

此外，小孟老師指出，這份籤詩還有1處強調了事態能迎來「迎刃而解」的局面，即籤詩引用的典故「胡鳳嬌問籤中奸臣計」， 對照目前局勢，2026年上半年恐怕會出現各種是非與流言，需要更多定力面對挑戰，方能化解緊張態勢。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

