2026國運籤曝大選命運！「4縣市」藍天變綠地

邁入2026丙午馬年，兩岸局勢、國內政經動向成為全民焦點。陽明山姜太公道場依循古禮請示國運籤，卜得代表「火運旺盛」的「離兌」卦。道場主席羅世新解析，今年不僅是「赤馬紅羊年」，更正式啟動「九紫離火運」，國運籤詩示警：2026地方大選政局將面臨洗牌，部分藍營票倉恐失守。

姜太公道場公布的國運籤詩為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已」。（圖／民視新聞資料照）姜太公道場公布的國運籤詩為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已」。羅世新指出，籤詩連三字「止」意在告誡治國核心應在於「止爭、守中、守成」。儘管台灣在半導體產業帶動下穩居世界主流，但對內政局必須「適可而止」。他特別呼籲，針對財劃法、年改等爭議，朝野應以協商取代對抗；藍白陣營更應基於國安考量，支持國防預算與安全法案，台灣才能在火運之年實現國泰民安。

羅世新解析九合一選舉，走向仍取決於中間選民與年輕族群。（圖／民視新聞資料照）

針對各政黨運勢，羅世新解析九合一選舉的走向仍取決於中間選民與年輕族群。民進黨目前整體運勢依然強勁，極有可能在選戰中反攻成功，將藍營領地轉為綠地。反觀國民黨，因黨主席鄭麗文風格被視為較激進且路線親中，恐流失關鍵的中間與年輕選票，卦象顯示鄭麗文甚至可能陷入主席任期保衛戰的困境。至於民眾黨在選後則可能浮現時不我用的挫折感，亟需在政治版圖中重新定位。卦象中更明確點名「宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市」為2026年的高度關鍵戰區。羅世新提醒，這4縣市目前雖由藍營執政，但選情極度緊繃，若稍有決策失誤，極大機率出現藍天變綠地的情形。羅世新總結表示，台灣主流選民仍偏向務實穩健的中道路線，誰能奪下中間選民的心才是勝負關鍵，而2028總統大選因2027年國際局勢仍有重大變數，目前勝負尚難定論。

