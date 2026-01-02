2026國運籤曝！兩岸恐開戰？姜太公預言走向

▲陽明山姜太公道場2026年國運籤出爐。（圖／姜太公道場提供）

[NOWnews今日新聞] 邁入2026年丙午火馬年，針對共軍東部戰區2025年年底對台灣舉行環島軍演，外界對於兩岸關係高度關注。針對今年國運發展，陽明山姜太公道場請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦，陽明山姜太公道場主席羅世新分析卦象表示，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，然而火運之年往往代表變化迅速、局勢多變，內外變數交織，將深刻影響台灣在新一輪國際秩序重組中的關鍵位置。

2026火運能量旺！局勢多變重組台灣國際地位

廣告 廣告

羅世新指出，2026年屬於象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是「九紫離火運」全面啟動的重要年份；台灣地處多火山與溫泉帶，地熱與火能條件充沛，與離火運相應，象徵國際能見度提升與產業動能加速，特別有利於科技與創新發展。不過道場提醒，火運之年往往代表變化迅速、局勢多變。外部的地緣政治壓力與內部政治張力變數交織，將影響台灣在國際秩序重組中的位置。

2026國運籤出爐！籤詩意義曝光

姜太公道場的2026國運籤詩內容為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已」。對此，羅世新解釋，卦象傳達今年治國與施政的核心在於「止爭、守中、守成」。台灣雖然小，卻擁有強大的火運條件與產業優勢，在半導體產業帶動之下，有機會穩居世界主流國家之列，讓兩千三百萬人民得以安居樂業。

羅世新呼籲，政黨領袖應以政通人和為念，取中道而行，朝野政黨必須休兵止爭、適可而止，各守其成。在財政劃分、年金改革等重大內政議題上，應以協商取代對抗；藍白亦須基於國家安全考量，支持國防特別預算與國家安全之相關法案，台灣方能真正實現國泰民安。

兩岸局勢怎麼變？籤詩指未來走向

針對兩岸與國際局勢，羅世新依卦象分析，台海已成牽動亞太安全的核心關鍵。2025年11月日本政壇公開提出「台灣有事論」，直指台灣情勢將影響日本國家安全，顯示日本對台海議題的戰略重視達到新高度；美國方面，美國總統川普第二任期初期即重申，維持台海穩定符合美國重大國家利益。

相對之下，北京於去年9月3日舉行大型閱兵，並與俄羅斯、北韓展現高度合作態勢，亞太地區逐漸形成民主陣營對抗共產集團的新冷戰格局，未來美中互動與發展，將成為觀察國際局勢走向的重要指標。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

漢翔人事高層異動！曹進平黑鷹事故生還六週年「接掌董事長」

張惠妹被青鳥羞辱！遭疑跨年「有黑幕」 他揪昔1事嗆爆了

共軍演習前方吃緊！管碧玲揪海巡緊吃 「這人」護航遭酸：又翻車