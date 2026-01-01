2026國運籤「下下籤」！詹惟中祭5重點示警：大家須謹慎面對

詹惟中提醒2026新的一年，大家必須謹慎面對5大重點。（圖／鄧博仁攝）

邁入2026全新的一年，大眾對於未來運勢與社會充滿期待，無不希望求得平安順遂。對此，知名命理師詹惟中特別前往廟宇求取國運籤，並針對預測結果提出「5 大重點」示警，提醒民眾在未來一年務必謹慎應對。

詹惟中在元旦這天前往廟宇祈福，虔誠地請示神明新年國運，最終國運籤結果為第五十三籤「已丙下下」，籤詩內容為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。

詹惟中解釋，「這個籤是神明的指示，2026整個國運是艱難的，是有蹊蹺的，不是一路平順，我們當然希望國運能夠昌隆，大家能夠平平安安 但面對這個籤，一定要小心面對。」

廣告 廣告

他指出，籤詩提到的南鳥北遷，可能代表未來將面臨到很多異動問題發生。所謂的貴人曾識面，代表問題出在人的身上，「人與人之間的互動否能改變心態、改變角度、改變視野呢？心改運改，最重要的是，夏天跟秋天交接處，才會有真正的一個轉機機會」。

不過，研究紫微斗數逾40年的詹惟中也提醒，無論如何每個人都要顧好自己。並搬出以下5大重點，提醒大家必須要小心面對。

第一：預防火災、火厄

第二：預防交通的事故（例如酒駕超速）

第三：金銀珠寶別外漏（搶劫事情特別多）

第四：遊行暴動的事情

第五：司法醜聞、弊端（恐被大家揭露）

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

黃氏兄弟唱跳1日2場 樂陪粉絲倒數

PLG》6人上雙 領航猿宰地主奪開季5連勝

白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家