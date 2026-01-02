2026國運籤「南鳥孤飛」下下籤 詹惟中：非一路平順

研究紫微斗數逾四十年的知名命理師詹惟中，在2026年元旦當天前往廟宇虔誠祈福，為新一年國運請示神明，最終抽得第五十三籤「己丙下下籤」。他坦言籤象顯示國運並非平順開局，恐面臨不少波折與變數，更形容為「賠了夫人又折兵」的雙重損失之象。

籤詩內容為「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。詹惟中解釋，神明透過這支籤詩指示，整個國運是艱難的、是有蹊蹺的，雖然大眾期盼國運昌隆、社會平安，但面對籤象所示仍須正視潛藏風險，務必小心應對。

針對「南鳥孤飛依北巢」的籤詩內容，詹惟中分析代表流離顛沛、遷徙異動，暗示未來可能出現結構性變化，將面臨到很多異動問題發生。他強調，關鍵問題出在人身上，與人心及互動密切相關。

詹惟中進一步指出，籤詩中提到的「今日貴人曾識面」，並非指涉特定人物，而是提醒人與人之間的互動是否能調整心態、轉換角度與視野，將影響局勢發展。他認為心態改變，運勢才有可能隨之轉動，強調「心改運改」的重要性。

關於轉機時點，詹惟中表示真正的好轉恐怕要等到夏天與秋天交接之際，屆時情勢才會逐漸明朗，並非短期內就能看到明顯改善。

詹惟中也特別提醒民眾務必「顧好自己」，並搬出五大重點示警。第一，預防火災、火厄事件須提高警覺；第二，預防交通事故風險，例如酒駕超速等問題不可輕忽；第三，金銀珠寶別外露，避免搶劫事情特別多；第四，須留意遊行、暴動等公共安全風險，社會秩序可能成為焦點；第五，司法醜聞、弊端恐被大家揭露，未來一年恐有不少相關議題逐一曝光，引發社會關注與討論。

詹惟中強調，這些提醒並非唱衰，而是希望大家提前做好心理準備。他表示，神明透過籤詩示警，是希望世人能以更謹慎的態度面對挑戰，平安度過充滿變數的一年。

