2026國運觀察曝光！ 小孟老師曝年中前變數多下半年回穩

民俗命理人士小孟老師拍攝影片分享對2026年整體趨勢的觀察，指出年中前變數偏多、下半年可望逐步回穩。（示意圖／黃鵬杰攝）

隨著2026年即將到來，民間對整體時局走向的關注升溫。清水孟國際塔羅的小孟老師近日透過影片分享觀察指出，從今年請示的國運籤來看，明年整體節奏並非一路順暢，年中以前仍可能出現較多變數，但情勢並非持續下探，而是有逐步修復的空間。

這次國運籤由小孟老師與前台北市議員呂瀅瀅一同前往松山奉天宮請示，籤象呈現的重點並不在於預言具體事件，而是在於「時間差」與「應對方式」。小孟老師認為，籤意反映的是一種過程，而非單一結果。

他分析，從時間推移來看，明年上半年社會氛圍可能偏向緊繃，容易出現不安情緒、資訊雜亂或外在環境起伏較大的情況，無論在政治、經濟或民生層面，都可能感受到「卡卡的」狀態。不過，這樣的狀況並不代表整年走弱，而是屬於過渡階段。

小孟老師指出，籤象中隱含的時間提示，顯示農曆年中過後會出現轉折，屆時外在紛擾將逐漸減少，整體節奏會慢慢回到可預期的軌道上，社會情緒也有機會跟著穩定下來。

至於面對這段不確定期該如何自處，小孟老師強調，籤意並未鼓勵過度求助外力或急於改變現狀，反而是提醒人們把重心放回自身角色，專注於眼前責任與日常節奏。他認為，當外在環境雜音多時，穩定反而是一種力量，只要不被情緒牽著走，結果往往會在後段自然顯現。

整體而言，小孟老師以「先調整、再前進」來形容2026年的走向，認為只要撐過前期較多波動的階段，下半年仍有逐步轉好的可能。

CTWANT提醒您：民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。

小孟老師日前前往松山奉天宮請示國運走向，並透過影音方式說明其對2026年時局節奏的看法。（圖／翻攝自臉書，小孟老師星座塔羅牌之清水孟 ）

