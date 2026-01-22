2026國運預測！台灣將面臨「3大考驗」：2027迎死神 命理師揭驚人巧合

政治中心／黃韻璇報導

隨著2026年丙午馬年的到來，全球局勢進入關鍵轉折點，國運與自身運勢都受到關注。吠陀占星權威李靜唯近日以塔羅解析中華民國國運，提到2026年中華民國所對應的行星靈魂能量是「木星」，代表的是一個國家「選擇成為誰」，沒有模糊的空間；若搭配塔羅密碼來看，2026年走的是「吊人」，透露「木星 × 吊人」台灣將面臨3項真正的考驗，並會在2027迎來「死神」。

李靜唯表示，從吠陀占星與行星節奏來看，2026年，中華民國所對應的行星靈魂能量是「木星」，木星從來不只是擴張，它代表的是信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家「選擇成為誰」。木星之年沒有模糊的空間，你說的話、你站的位置、你選擇沉默或發聲的時刻，都會被放大、被看見也被記住。

接著李靜唯提到，如果只看行星能量，2026像是一個被推到舞台中央、無法閃避的年份，但若搭配塔羅密碼來看，2026年走的是「吊人」，吊人不是進攻，而是承受；不是不能變動，而是必須懂得妥協與等待。這一年，很多事情看似卡住、延宕、被迫暫停，但那不是失敗，而是在更大的秩序裡被要求先穩住，不可躁進。

李靜唯表示，2026年中華民國所對應的行星靈魂能量是「木星」，代表的是一個國家「選擇成為誰」，沒有模糊的空間。（圖／資料照）

李靜唯指出，「木星 × 吊人」真正的考驗是什麼？這是一個殘酷，卻極其真實的組合。木星要你說出立場、吊人卻要你為立場付出代價，因此她說，2026年的台灣，很可能會感受到3件事，「國際關注增加，但行動空間受限」、「價值被看見，但現實必須忍耐」、「話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價」，李靜唯強調，這不是示弱，而是一種被放在高壓位置上的承重期。

至於為什麼2026年這麼關鍵？李靜唯直言，因為節奏其實非常清楚，「2026是吊人，2027是死神」。吊人，是最後一次讓你慢慢放手；死神，則是命運在替你完成告別。如果在2026這一年，我們願意看清什麼該守、什麼該放，那麼2027的轉變，或許就不會那麼劇烈、那麼痛。

最後，李靜唯強調，2026年是一個「在壓力之中確認信念，在受限之中看清方向的年份」。因為木星要求價值，吊人要求承擔，這不是終點，而是一個時代正在學習如何放手。

此外，李靜唯也提到一個驚人巧合，她透露在整理國運節奏時，被一個巧合深深震撼，她在看中華民國國運盤時，會同時參考兩個性質不同的建立時間，「1912年1月1日，國號正式建立」，像是一個國家的命名時刻，以及「1911年10月10日，武昌起義成功」，也就是我們的國慶日，像是真正的出生瞬間。她分別用這兩個時間點，去對照行星靈魂密碼與塔羅密碼的流年節奏，結果卻發現，不論採用哪一個時間，結論竟然完全一致。在行星靈魂密碼裡，年度核心落在同一股能量；而在塔羅密碼中，流年走向，也同樣落在吊人，接續死神。李靜唯直言，這個結果讓她一度無言，因為它意味著無論從哪一個歷史起點回望，中華民國台灣，都正在走向同一段命運節奏、同一個靈魂維度。

三立新聞網提醒您：

以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。

