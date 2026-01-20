2026國運預測！習近平、川普迎「雙子變局」 日本挺台程度將左右大選

娛樂中心／程正邦報導

小孟老師用塔羅牌預測2026國運，「命運之輪」揭示全球將迎來替換潮。(資料照)

隨著 2026 年到來，全球局勢進入關鍵轉折點。知名命理師小孟老師近日在節目中，針對占星、塔羅與國際政治進行深度解析。他指出，2026 年數字加總為「10」，對應塔羅牌中的「命運之輪」，預示著全球權力結構與產業秩序將迎來一場大規模的「替換潮」。

美國總統川普與中國國家主席習近平在去年10月底的會面達成貿易休兵。川普一反美國譴責慣例，不願得罪習近平的發言，以及國務院的異常沉默，似乎都是為了確保休兵協議不破裂。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

兩大巨人面臨變革：習近平、川普的「雙子挑戰」

小孟老師從星象觀察，2026 年春天「天王星」將移位進入雙子座。巧合的是，現任美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平皆為雙子座。小孟老師預言，這代表兩位對全球影響力最大的領導人，都將在 2026 年面臨健康、政治決策或國內局勢的突發變動。

他特別點名習近平，認為其長期背負巨大的內政與外交壓力，身心狀況可能成為影響中國局勢穩定的關鍵變數。這種「領袖變動」的能量，將使區域權力平衡進入高度不穩定的狀態。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言得罪中共，去年11月她在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

產業結構大洗牌：AI 裁員潮與生技業的崛起

在經濟命脈方面，小孟老師提出兩項警示與一項機會：

* AI 轉型與裁員：AI 技術將在 2026 年進化至精準成熟階段，不僅歐美，台灣的餐飲與服務業也將大量導入自動化，恐引發一波本土裁員潮。

* 傳統產業壓頂：紡織、製造等傳產若未能及時轉型，在高壓環境下恐「越撐越辛苦」，建議企業應尋求穩定防守而非盲目擴張。

* 生技股大爆發：股市將從 AI 單一族群走向「輪動時代」。小孟老師預測，過去沈寂已久的生技產業，有望在 2026 年獲得資金青睞，成為股市新亮點。

鄭麗君19日宣布台美經貿談判取得重大突破，成功爭取到「對等關稅15％」及半導體「最惠國待遇」。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

台灣國運與台海局勢：木星加持與「備戰」核心

針對國人最關心的台海問題，小孟老師提出以下觀點：

* 木星入巨蟹：2026 年象徵擴張的木星落在巨蟹座，國際社會對台灣的支持能量將被放大。他特別強調日本的角色，「日本對台的支持度將成為大選風向球」，若日方力挺，對執政黨選情相對有利，反之則不利於在野黨。

* 股市攻上三萬點：受木星能量放大影響，資本市場具備超乎預期的爆發力，台股攻上3萬點大關，美貿易談判關稅正式以15％定案。這波由政策與資金推升的行情，獲得基本面的強力支撐，股民仍應居「高」思危。

* 「戰車」馬年：2026 年適逢馬年，小孟老師賦予其「戰車」意象，送給台灣「備戰」二字。雖然他表示目前並未從卦象中看到「全面開戰」的畫面，但高度戒備與國防投資是維持和平的唯一途徑，必須隨時防範外部威脅。

