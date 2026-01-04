2026國運一次看！恐嚇軍事變多「台灣獲新朋友協助」

生活中心／周希雯報導

隨著邁入全新的一年，各大命理師也陸續預言台灣2026年國運。塔羅占星老師清水孟小孟老師，近日就發文列出台灣國運10大重點，提到馬年的馬也代表「騎馬打仗」，恐嚇軍事變多、有備戰的意味，「但要打戰完全看不出來」，台灣即將有新的朋友協助，同時1關鍵就決定「執政黨選舉輸贏」，2026年恐迎來許多政治風暴。

小孟老師發文列出2026年台灣國運10大重點：

1.木星在巨蟹，日本挺台決心關乎執政黨選舉輸贏。

2.台股有望突破32000，留意晶片股、減肥概念股、軍工股，GDP再創新高，台灣今年旺上加旺！(ps.塔羅抽到魔術師正位，台積電有機會突破2000）

3.2026年春天，天王星入雙子座，中國與美國領導人都是雙子，天王星代表變動，兩位都會有各自的問題要解決，也會牽動台日關係。

4.天王星也代表2026年政治風暴會很多，要注意假消息，網路亂爆料，政黨鬥爭。

5.2026年土星與海王星進入牡羊座，台灣會有新的協助朋友。

6.2026冥王星入水瓶，象徵台灣科技突破，但隨之而來的是科技機密的背叛。

7.馬年，馬代表馬車，顯示交通事故，交通意外，電力，容易有狀況。

8.馬也代表騎馬打仗，恐嚇軍事變多，有備戰的意味，但要打戰完全看不出來。

9.木星在巨蟹，外銷經濟動能強勁，內需要注意木星代表通膨，顯示大家省錢更多，高單價產品下滑。

10.木星入巨蟹，房子9月後買氣逐漸回溫，想撿便宜可能要買較舊偏遠的鄉鎮。





事實上，小孟老師近日前往台北松山奉天宮，為台灣2026年國運抽到第二十五籤「戊子籤」。小孟老師一一解讀，農曆八月與九月之前，台灣社會仍可能處於較為不平靜的狀態，民眾情緒也容易焦慮不安，但挺過後一切有望變好，大家也不需因不確定性而過度擔憂，若急於求答案反而容易失去耐心，神明自有其安排。他提醒，2026年面對國際局勢與經濟波動，過度的政治操弄或無謂的焦慮都無助於解決問題，大家只要專注於自己的位置，把該做的事做好，福報自然會到來。



