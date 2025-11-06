2026國際少運會 花蓮積極整備 徐榛蔚會勘場地

花蓮縣政府為確保二○二六國際少年運動會（ICG）順利舉行，教育處盤點美崙國中（足球）、國風國中（籃球）、自強國中（跆拳道）等三校賽事場地進行整修計畫。六日花蓮縣長徐榛蔚在教育處長翁書敏陪同下，到美崙國中現勘（見圖），展現對國際賽事籌備的高度重視，也提升花蓮學子運動環境。

徐縣長今會勘關心美崙國中運動場地現況，以及為符合「二○二六年國際少年運動會（ICG）足球賽事」國際標準，了解目前場地提升及整修規劃，校方將規劃整修周邊地坪、選手休息區等設施設備，另修繕PU跑道，提升校園運動環境。將趕在明年賽事前完成修繕，提供選手最安全、最優質的競賽環境。

花蓮縣政府說明，除賽場提升外，工程也包含周邊環境改善。

包含解決現有路面凹凸不平、住戶圍牆邊樹木凌亂、以及司令台四周雜草叢生易積水等問題，以提升校園及社區環境品質。

縣政府將全力以赴，推動各項籌備工作，確保國際賽事順利舉行。花蓮不僅是觀光勝地，更是一座觀光結合運動的宜居城市，二○二六國際少年運動會將成為臺灣與世界青少年交流的重要里程碑，並讓世界看見花蓮、看見臺灣。