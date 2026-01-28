2026國際招生藍海趨勢報告 AI話題持續 超過半數國際學生知道台積電

▲夯AI！資訊通訊就讀意願高。

【記者 沁諠／台北 報導】生成式AI百花齊放，加上全球記憶體晶片短缺，加速國際學生留學決策改變。臺灣國際文教創新交流協會今日公布《2026國際招生藍海趨勢報告》，報告指出國際學生留學熱門領域，資訊通訊科技吸引力持續竄升並帶動工程製造領域。另有高達53.2%的國際學生知道供應全球9成高階晶片的台積電來自臺灣。

《2026國際招生藍海趨勢報告》為臺灣國際文教創新交流協會發布的年度報告，針對藍海線上教育展觀展的國際學生進行網路問卷調查，本次共計全球97個國家，超過三千七百位擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫，調查期間為2025年1月1日至12月31日。

報告顯示，人工智慧浪潮持續席捲全球，對國際學生的留學偏好產生顯著影響。國際學生對於「資訊通訊科技」的偏好，從2025年的14.7%繼續上升至15.5%，並帶動「醫藥衛生及社福」及「工程營造與營建」就讀意願。至於「教育」、「人文藝術」及「社會科學」等人文領域則持續降低，連長年霸榜的「商管」本年也呈現下降態勢。

面對全球人才競爭態勢，臺灣仍維持吸引國際學生的三大傳統優勢，分別為「高品質的教育」（25.2%）、「安全的環境」（15.6%）及「學習華語的機會」（13.8%）。「獎助學金」依舊是學生最關心的資訊，佔30.3%，而數位通路如社群媒體和網路是他們最主要的資訊搜尋管道。

由教育部和國家發展委員會推動新型專班，有高達80.8%的受訪國際學生表達申請意願，但他們也同時對於相關細節資訊不足感到困惑，如具體的獎學金數額、畢業後的服務年限及預期薪資等。至於畢業後的期待，國際學生最希望能夠「快速就業」（22.7%）、「進入合適產業」（22%）及「高就業率」（17.7%）。

本次調查特別針對AI人工智慧進行專項分析，有近9成的國際學生表示自己使用過AI工具，且有高達94.5%的國際學生認為AI工具對於學術研究有幫助。至於是否擔心AI將取代自己的學術研究或未來工作，「不擔心」為46.4%，「擔心」為20.5%，「普通」則為33.1%。

有意出國攻讀學位的受訪者最看重國外大學是否提供「獎助學金」（27%）、「全英課程」（19.9%）及「優良教學品質」（13.9%）。至於對學習華語感興趣的海外學生，除了「獎助學金」（26.5%）及「優良教學品質」（17.4%）外，學校是否具備符合需求的課程（13.5%）也是影響他們留學決策的重要因素。

負責本次調查的臺灣國際文教創新交流協會洪志衛執行長表示，過往臺灣在全球高教輸出市場上，知名度較不易與歐美大國競爭，歷年調查皆有高達8成以上的國際學生不了解臺灣高教優勢。然而在AI浪潮的趨勢下，臺灣位於半導體供應鏈的關鍵地位，學校可善用臺灣在AI及半導體產業的影響力，在對外宣傳上將學校及系所名稱與產業關鍵詞或技術語彙連結，將可有效吸引潛在國際學生目光，進一步強化品牌記憶度。（圖／記者沁諠翻攝）