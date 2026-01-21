2026國際海牛文化節 媽祖5聖筊擇定6月7日舉行

國際海牛文化節在普天宮媽祖聖示下，以五聖筊擇定國曆六月七日舉行。（記者方一成攝）

▲國際海牛文化節在普天宮媽祖聖示下，以五聖筊擇定國曆六月七日舉行。（記者方一成攝）

彰化縣政府今（二十一）日於芳苑普天宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美請示媽祖「二0二六國際海牛文化節」活動舉辦日期。王縣長表示，一年一度國際海牛文化節，今年活動邁入第八年，在普天宮媽祖聖示下，以五聖筊擇定國曆六月七日(農曆四月二十二日)舉行，歡迎全國鄉親屆時蒞臨參與二0二六國際海牛文化節，來芳苑拜媽祖、體驗海牛文化，漫步海空步道觀賞潮間帶的美麗生態。

王縣長表示，感謝海牛學校魏清水校長努力推廣海牛文化，在二0二0年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。縣府將持續推廣海牛文化，近年來縣府協助海牛飼養及訓練工作，現有十二頭海牛，未來將用系統化方式進行繁殖與訓練，讓遊客得以體驗漫步在潮間帶上的海牛，參與採蚵活動。

王縣長表示，近年來縣府持續深耕芳苑地區，從普天宮、西華宮，到油籽學堂、王功漁港、王功燈塔等景點，結合蚵嗲、花生糖、枝仔冰等在地美食。以點、線、面方式串聯，打造多元旅遊行程，讓民眾能親身體驗豐富的漁村風情，誠摯邀請鄉親於六月七日蒞臨普天宮前廣場參與海牛文化節。

立委謝衣鳯表示，在縣府、公所及漁會等單位共同努力下，可以讓遊客看見芳苑的美好，歡迎大家來芳苑吃美食、賞景點，一定能滿載而歸。

芳苑鄉長林保玲表示，感謝王縣長縣府團隊用心推廣，每年舉辦的國際海牛文化節是全台唯一的海牛文化，並打造芳苑海空步道吸引數十萬人潮來芳苑鄉旅遊，歡迎鄉親於春節期間來芳苑觀光走春。

芳苑白馬普天宮總幹事鄭建上表示，海牛文化節因需配合潮汐，舉辦的日子向來難以決定，今天由王縣長親自擲筊請示，媽祖婆慈悲，很快應允擇定於國曆六月七 日辦理。歡迎全國鄉親來芳苑體驗古早的牛車採蚵，還能吃美食、賞美景。

縣府農業處表示，國際海牛文化節舉辦地點芳苑鄉自古即是漁業熱絡區域，昔日有「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，番挖即為芳苑舊地名，可知芳苑曾經繁華一時。在芳苑沿海地區的「潮間帶牛車採蚵」是日治時期迄今仍使用的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業。二0一六年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產，且因保存牡蠣養殖技巧與海牛訓練知識，於二0二ˋ0年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。配合當地獨一無二的潮間帶景致，成為芳苑濱海地區獨特的美麗風景。

隨社會變遷，機械化的採蚵車(牡蠣搬運機)已日漸取代牛車，潮間帶牛車採蚵有瀕臨滅失的危機，目前芳苑海牛僅剩下十二隻，為保護「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化及維持傳統漁法並展現芳苑沿海地區特有特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會已於一一0年成立，持續進行海牛保育工作。彰化縣政府藉由辦理國際海牛文化節活動，讓海牛文化能永續傳承。縣府在活動前至芳苑普天宮舉行擲筊祈福儀式，祈求活動順利舉行，以及風調雨順、國泰民安，屆時歡迎大家蒞臨芳苑探索漁村獨有風情。