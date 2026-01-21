2026國際海牛文化節 芳苑普天宮媽祖5聖杯擇定6/7舉行

媽祖5聖筊定檔6月7日，2026國際海牛文化節再現芳苑潮間帶風情。圖／記者鄧富珍攝





彰化縣政府今（21）日在芳苑白馬普天宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美親自向媽祖請示「2026國際海牛文化節」活動日期，經媽祖聖示擲出5聖筊，正式擇定於國曆6月7日（農曆4月22日）舉行。王惠美表示，國際海牛文化節邁入第8年，是全台獨一無二結合信仰、產業與文化的活動，誠摯邀請全國民眾屆時走訪芳苑，拜媽祖、看海牛、賞生態，親身感受濱海漁村魅力。

媽祖5聖筊定檔6月7日。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，感謝海牛學校校長魏清水長期投入推廣海牛文化，使芳苑「潮間帶牛車採蚵」於2020年登錄為彰化縣首件「傳統知識與實踐」類無形文化資產。縣府近年持續協助海牛飼養、訓練與保育，目前芳苑僅存12頭海牛，未來將以系統化方式進行繁殖與訓練，結合文化體驗與觀光教育，讓更多民眾認識這項珍貴的傳統漁法。

縣府亦積極整合芳苑地區觀光資源，串聯普天宮、西華宮、海空步道、油籽學堂、王功漁港及燈塔等景點，搭配蚵嗲、花生糖、枝仔冰等在地美食，打造多元、深度的漁村旅遊路線，讓遊客以「點、線、面」方式體驗芳苑的生活文化。

立法委員謝衣鳯表示，在縣府、公所及漁會等單位齊心推動下，芳苑的產業特色與人文風貌逐漸被看見，歡迎民眾前來賞景、嚐美食，感受濱海風情。芳苑鄉長林保玲也表示，國際海牛文化節是全台唯一的海牛文化活動，吸引大量遊客造訪，已成為地方重要觀光亮點。

芳苑白馬普天宮總幹事鄭建上指出，海牛文化節需配合潮汐條件，日期向來不易決定，此次由縣長親自擲筊請示，媽祖慈悲迅速應允，象徵活動圓滿順利。彰化縣政府表示，透過持續辦理國際海牛文化節，期盼讓逐漸式微的傳統漁法得以保存與傳承，邀請各界於6月7日齊聚芳苑，共同見證海牛文化的永續生命力。

媽祖5聖筊定檔6月7日，2026國際海牛文化節再現芳苑潮間帶風情。圖／彰化縣政府提供

媽祖5聖筊定檔6月7日，2026國際海牛文化節再現芳苑潮間帶風情。圖／記者鄧富珍攝

