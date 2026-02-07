2026國際科展頒獎揭曉 臺日學生奪「青少年科學獎」

劉火欽館長致詞 (科教館提供)

國教署彭富源署長致詞 (科教館提供)

青少年科學家獎頒獎 (科教館提供)

2026年度新出爐三位青少年科學獎得主(左起施冠宇、黃楚涵、長坂怜) (科教館提供)

國立臺灣科學教育館今天（7日）舉辦「2026臺灣國際科學展覽會（TISF）」頒獎典禮，今年賽事亮點十足，不僅首度在競賽科別中增設「工程學科B組」，開放技術型高中學生報名，也創下國內外參賽件數歷年新高。共有來自32個國家及地區、393位學生、231件優勝作品晉級決賽，展現青少年科研能量。

本屆評審團由51位專家學者組成，歷經三天、三階段嚴謹評選，最終選出涵蓋數學、物理與天文、化學、生命科學、工程與社會科學等13個學科的大會獎得主，並頒發最高榮譽「青少年科學獎」。

本屆國內「青少年科學獎」得主分別為國立臺灣師範大學附屬高級中學三年級學生施冠宇，以及臺北市私立復興實驗高級中學高二學生黃楚涵。施冠宇以黑腹果蠅為研究對象，探討基因Scny在卵巢發育與染色質調控中的角色，研究成果展現高度學術深度與潛在醫學應用價值；黃楚涵則開發結合椰子纖絲與碳奈米材料的低成本熱電材料，兼顧環保與量產可行性，獲評審肯定。國外得主則由日本學生Sophia Rei Nagasaka奪下，她運用「藥物再定位」概念建立基因調控系統，大幅提升DNA重組效率，展現創新實用性。

教育部國教署署長彭富源也出席典禮，並頒發「優良指導老師獎」，表揚長年投入科學教育的教師。他表示，臺灣近年強化探究與實作課程，在國際舞臺屢獲佳績，教育部也將持續投入資源，支持科學教育發展，同時鼓勵學生重視「科學外交」，拓展國際視野。

科教館館長劉火欽指出，今年最終選出36件作品、55名學生，將代表臺灣參加包括美國國際科技展覽會、歐洲科學博覽會等多項國際賽事，並新增丹麥與日本競賽交流機會，期盼持續培育具國際競爭力的未來科學人才。