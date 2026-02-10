2026國際蘭展2/27登場 農業部估可創12億元交易額、吸客逾42萬人次

2026台灣國際蘭展將於2月27日到3月16日在花卉創新園區登場。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕2026台灣國際蘭展暨花卉展將於2月27日到3月16日在農業部花卉創新園區登場，除展出最新品種的蘭花外，還結合AI科技，將蘭花畫為畫布，到現場將彷彿走入莫內花園，農業部預估今年可望吸客超過42萬參觀人次，締造超過12億元交易額。

今年國際蘭展將以「綻放台灣」為主題，首度以「雙展齊發」形式呈現，該展將有4大展區，農業部次長胡忠一表示，「綻放館」將以裸視3D與沉浸式展演結合上萬株盛開期放的蘭花，將用AI科技讓蘭花成為畫布，民眾可一次看到台灣目前最驕傲的2大產業亮點；「花漾館」則是匯集國內上千株競賽花卉，可一覽國際最新育種成果。

胡忠一進一步表示，「鏈結館」則是產業的B2B平台，去年蘭展共有來自15國29個國際買家，當時談定的訂單交易額就超過6億元，後續創造的產業效應超過114億元，今年則有來自30國的國際買家，訂單望突破12億元，後續產業效益可望突破200億元；現場還會有幸福市集，將有超過百個攤位，可買到最美的花禮與農產品，另也為讓國人不僅可在蘭展盡賞蘭花之美，未來也規劃在園區設立花卉教育館，將有常設展。

隨台灣燈展將於3月3日到15日在嘉義舉行，台南市長黃偉哲表示，燈展期間剛好與蘭展重疊，希望民眾白天逛蘭展，晚上接著看燈展，他也表示隨台美關稅有望調降到15%，台灣蘭花在美國市場的競爭對手國關稅相近，加上台灣蘭花品種多元，對台灣蘭花競爭力深具信心。

依農業部統計，台灣花卉產業產值約200億元，其中蘭花產值約68億元，其中60億元外銷，胡忠一表示，將持續加強內外銷，包含蘭花園區2期工程已在進行，未來將可招納更多過去無法進入園區的廠商，未來希望將蘭花整體產值市場做到達百億元規模。

