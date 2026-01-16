2026國際變裝藝術節起跑 國際變裝天后震撼來襲

今年壓軸的變裝藝術秀，匯聚了RuPaul’s Drag Race知名變裝表演藝術家。（圖/國際變裝藝術節提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 台北變裝藝術圈即將沸騰，「2026 You Better WERQ！」《致敬 Lady Gaga: The Mayhem Drag Ball》國際變裝藝術演出暨主題市集，將於1月24日晚間在台北西門河岸Live House盛大登場。這場活動推廣自我表達、多樣性及當代變裝藝術，靈感源自Lady Gaga克服霸凌的堅韌精神，用音樂與藝術療癒自己與粉絲，因而成為象徵全球LGBTQ+的過程。

本次藝術節台北為亞洲巡演計畫第一站，隨後將在東京、曼谷、首爾、馬尼拉巡演。​特色亮點包括RuPaul’s Drag Race（魯保羅變裝皇后秀節目）的國際皇后壓軸、限量的Meet & Greet合影互動，特別製作的西門町LGBTQ友善地圖推薦，標註各種時尚酒吧、餐廳、IG打卡熱點等經典地標，幫助遊客輕鬆探索台北的多元文化面貌，感受真實彩虹活力。

製作西門町LGBTQ友善地圖推薦，幫助遊客輕鬆探索台北的多元文化面貌與彩虹活力。（圖/國際變裝藝術節提供）

下午逛逛西門紅樓北廣場的免費酷兒藝術市集，有創意商品、身心靈及街頭美食，提前預熱主秀能量，順遊挖寶友善地圖店家。Aquaria與Laganja 也將現身與粉絲近距離互動、並與Meet & Greet購票粉絲拍照，隨後前往西門町的「彩虹斑馬線」留下文化交流的精彩瞬間，變裝藝術走出舞台、走進城市日常，形成台北最具代表與高度辨識度的畫面。

今年壓軸的國際變裝藝術秀，匯聚了RuPaul’s Drag Race知名選手真的不容錯過。自2009年開播至今，已發展成全球最具影響力的變裝與流行文化節目之一。Aquaria身為第十季冠軍，是當代最具時尚影響力的變裝藝術家之一，以高概念視覺、前衛時尚與強烈舞台風格聞名全球，被視為與 Lady Gaga美學高度呼應的Drag表演人物。Laganja Estranja則擅長融合音樂編舞與高能唇同步奏，為全球Drag舞台最具辨識度的表演型藝術家之一，總能點燃全場熱情。

去年活動創造輝煌佳績，吸引上千名觀眾朝聖。（圖/國際變裝藝術節提供）

活動以Drag Art為核心，回應性別多元、身體自主與創作自由等議題，展現台北作為亞洲多元文化城市的實際文化樣貌，其活動創辦人Alvin張原韶是台灣變裝藝術的先驅人物，從Café Dalida起家，致力推廣變裝文化20年，獲得CNN、Reuters、The Washington Post、Attitude與OUTtv等國際媒體報導，將台灣變裝藝術推向全球視野。去年同名活動創造輝煌佳績，門票秒殺、吸引1,500名觀眾朝聖。今年更有榮獲米其林一星鑰飯店殊榮的「金普頓大安酒店」，與「凱旋酒店」的贊助支持，成為本次國際文化交流得以順利落地的重要夥伴。 其友善、開放且具國際視野的接待精神，也為來自各地的旅客開啟一條認識台北多元文化的入口。

Alvin張原韶表示，活動呈現台北在性別、藝術與文化包容力，連結國際資源並帶動在地經濟，目標要打造台北成為亞洲變裝樞紐，帶動更多觀光人潮與文化交流，讓每年活動成為最耀眼的多元盛事。想了解更多，請上KKTIX了解。