2026地方大選提前暖身 民進黨啟動青年幕僚海選營

民進黨青年部今天(30日)舉辦為期兩天的「2026春季破浪培力營」，提前儲備年底2026年九合一選戰幕僚人才。民進黨選戰操盤手、新境界文教基金會副董事長邱義仁現身分享他近半世紀的選舉經驗，期勉學員用HOW的角度思考政策，才能擬定選戰策略，爭取更多選民支持，進而達成勝選的目標。

為迎戰年底將登場的2026年九合一縣市長選舉，民進黨青年部今天(30日)舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。首日課程邀請民進黨秘書長徐國勇、新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安輪番上陣，傳授寶貴選戰經驗。

民進黨秘書長徐國勇表示政治是眾人之事，參與幕僚培訓營是認識政治、了解民進黨的第一步。徐國勇接著提到年底大選光有好的候選人是不夠的，因此民進黨需要很一批強大的幕僚團隊一起打贏這場選舉，他認為中央這些年的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，他呼籲學員參加營隊後也能一起加入讓國家更好的行列。

新境界文教基金會副董事長邱義仁則將他近半世紀的選舉經驗與學員分享，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況，也提到參與選舉工作體悟。他認為在很短的時間內認識台灣最真實的面貌，對一名政治工作者來說很重要，因為唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實。

邱義仁也教導大家在選戰過程中如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，爭取更多的選民支持，進而達成所設定的勝選目標。