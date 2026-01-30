2026地方大選提前暖身 民進黨啟動青年幕僚海選營
今年年底即將迎來九合一縣市長大選，為此，民主進步黨青年部今（30）日舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。首日課程邀請民進黨秘書長徐國勇，新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安，也輪番上陣，傳授寶貴選戰經驗。
民進黨秘書長徐國勇表示，政治是眾人之事，我們生活的一切都與政治相關。今天大家來到這裡參與幕僚培訓營，是認識政治、了解民進黨的第一步。在我們的日常生活中，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影。這些政策與建設的產出，更是很多幕僚夜以繼日投入所鑽研出的心血結晶。
徐國勇接著提到年底大選光有好的候選人是不夠的，因此，民進黨需要很一批強大的幕僚團隊，與我們一起打贏這場選舉。這些年中央的政績足以證明民進黨是有執政能力的政黨，我們希望將來可以在地方上服務更多的人民，今天大家來到這邊學習完之後，歡迎大家加入我們，一起齊步向前走，讓國家更好。
新境界文教基金會副董事長邱義仁則將他近半世紀的選舉經驗與學員分享，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況。他也提到，參與選舉工作體悟，可以讓我們在很壓縮的時間內，快速學習與成長。同時，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌，唯有真正認識台灣，我們對台灣的愛才會更加真實，這對一名政治工作者來說，是很重要的。
最後，邱義仁也教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用HOW的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成我們所設定的勝選目標。
延伸閱讀
總召之爭！首表態綠委 王世堅：舉雙手支持蔡其昌
賴清德勸他跟柯建銘搶總召？ 蔡其昌認了：總統曾希望多幫忙
快訊/藍白聯手！民眾黨自提軍購預算付委 政院版再次遭丟包
其他人也在看
國民黨內選舉驚爆國安破口？馬郁雯點名這人
[NOWnews今日新聞]國民黨將於31日舉行中常委選舉，選出29席選任中常委。民進黨議員擬參選人馬郁雯今（29）日指出，她接獲爆料，藍委陳玉珍力挺的候選人鄧治平在選舉過程不僅涉嫌賄選，而且鄧治平還是...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 13則留言
陳玉珍挺「這人」參選中常委 馬郁雯揭國安破口：曾多次被中國統戰部招待
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨第22屆中常委選舉在即，民進黨台北市議員參選人馬郁雯今（29）日揭露，國民黨立委陳玉珍力挺的參選人鄧治平，除在選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
藍新北市長人選"徵召李四川"? 劉和然:別因對手打亂節奏
政治中心／綜合報導2026新北市長選戰，藍營人選卡關，原定一月底要舉行的"李劉會"也沒下文，中常委林金結提案，授權黨主席依內參民調直接徵召李四川，對此劉和然回應，別因對手節奏打亂自己，黨發言人牛煦庭轉述鄭麗文談話，強調新北協調進度順利，有信心在農曆年前產生人選。國民黨一月份最後一次中常會，具中常委身份的新北市議員在會中提案，授權黨主席直接徵召李四川參選。國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）國民黨中常委 林金結：「授權由黨中央黨主席來逕自提名，來徵召新北市的市長，由黨中央直接內參民調，來徵召最強的候選人，來代表國民黨來參選。」新北市副市長 劉和然：「每個議員本來就有表達自己意見的想法，還是再強調不要因為對手的節奏，別人的想法，而把自己既定的節奏打亂，因為每個縣市的狀況不同。」國民黨中常委林金結在會中提案，要求黨主席鄭麗文直接徵召新北市長人選。（圖／民視新聞）眼看綠白選將都已經就位，藍營小雞的焦急不在話下，不過林金結的提案遭到婉拒。國民黨發言人 牛煦庭：「國民黨是一個有制度的政黨，按照制度來進行前進，那主席也再三跟大家保證，目前新北市的協調的進度是非常順利的，有信心在農曆年前會產生人選。」相較藍營人選卡關，即將卸任立委的黃國昌，2月2號開始就會在新莊競總上班，網路卻流傳一張照片，他的競總外，掛上"支持黃國昌票投蘇巧慧"的字樣，讓黃國昌氣炸。立委(民眾) 黃國昌：「照片這也是假的，支持黃國昌票投蘇巧慧，公然散播假訊息，這就是民進黨支持者的水準。」YouTuber 脫北夫妻：「什麼叫做民進黨支持者的水準，國蔥老師我是你的支持者，這是我的民眾黨黨證，國蔥老師我寫支持黃國昌有錯嗎，我支持你耶，居然還說舔不知恥 ，我都沒有說你臭不可聞黃國昌好嗎。」距離投票只剩十個月，越接近農曆過年，新北市長選戰越見白熱化。原文出處：藍新北市長人選"徵召李四川"? 劉和然:別因對手打亂節奏 更多民視新聞報導翁曉玲、陳玉珍又惹議 為護航徐榛蔚告3部長睽違9年重啟國共論壇 鄭麗文喊：中國是親人多次表達辭意！陳菊請辭監察院長獲准 賴瑞隆不捨：衷心祝福花媽民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
IN觀點／選舉風水非萬靈丹 蘇巧慧能否走出影子政治迷思
（記者陳志仁／特稿）「選舉風水」向來是政壇茶餘飯後的熱門話題！已獲民進黨徵召參選2026年新北市長的立委蘇巧慧 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 285則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 83則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 363則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 31則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 44則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 39則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 84則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
賴清德表態「1前提」願國情報告！最新民調結果出爐 林楚茵回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導國民黨、民眾黨掌握國會多數，不僅頻通過爭議法案，中央政府總預算、國防特別條例至今仍遭擱置，將導致多項攸關民生的政策無法順利推動。總統賴清德先前表態，在符合憲政程序、內容不針對特定項目的前提之下，自己很樂意赴立院國情報告。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（29）日透露最新民調結果，顯示過半國人認為總統應進行國情報告，而民進黨立委林楚茵今（30）日也做出最新回應。民視 ・ 1 小時前 ・ 71則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言