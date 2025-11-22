2026地方選戰提前開打？ 李彥秀稱「李四川絕對不會缺席」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
立法院11月21日三讀通過《地方制度法》部分條文修正案，核心在於刪除副市長及副縣市長的人數人口門檻限制，並自2026年1月1日起施行。修法後，直轄市副市長人數固定由原本的2人增為3人，縣市副縣市長也由1人增為2人。對此，立委李彥秀今（22）日表示，台北市副市長李四川是國民黨重要資產，不論是協助市長蔣萬安連任，或是替國民黨開疆闢土，2026李四川絕對不會缺席。
李彥秀提到，據最新人口統計，台灣人口已連續22個月下滑。這代表未來各地方縣市的人口數將不斷地下降，但是超高齡社會下，人民對政府職能的需求卻是有增無減。
李彥秀說，根據現行《地制法》，直轄市要超過250萬人，才能設第三副市長，非直轄市超過125萬人，才能設第二副縣長的規定，顯然已經不符合實際需求。特別是目前非直轄市都只能有一位副縣長，現實上，真的很難有對市政工作軟體、硬體都專業的副縣長。
李彥秀指出，《地制法》修正案施行後，未來直轄市可以有三位副市長，非直轄市也能有兩位副縣長，不僅台北市、桃園市、台南市可以因此受惠，包括民進黨執政的屏東縣、嘉義縣以及澎湖縣也可以增補一席的副縣長，而人民可以享有更好的市政建設規劃。
李彥秀強調，新北市是全台灣最大的票倉，兩黨都有輸不得的壓力，國民黨在新北市已經連續執政將近20年，有現任優勢，也有不少的執政包袱。國民黨一定會推出最強的候選人，全力守住重要的灘頭堡，打贏2026九合一地方大選。
桃園市府獲坡地保育大獎 陳學聖讚張善政務實治理勝「政治亂秀路線」
