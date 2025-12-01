2026地方選舉倒數！民進黨組織部主任離崗 民調中心主管懸缺逾1年

距離2026選舉不到1年，民進黨面臨組織部、民調中心主任懸缺情形。（資料照片／袁維駿攝）

民進黨組織部前主任張志豪上月27日宣布請辭，投身2026新北中和議員選戰。不過距離明年地方選舉剩不到1年，民進黨除了熟稔地方組織盤的組織部主任離崗，負責黨內民調的民調中心主任也懸缺逾1年，有基層民代憂心選舉年要到了，希望黨中央盡快補齊空位，讓一級主管就戰鬥位置，全力衝刺明年選舉。

張志豪上月底在臉書發文宣布自己從「賴清德幹訓班」結業，並卸下將近2年組織部主任身分，打算明年捲土重來再戰新北市中和議員。據了解，張志豪請辭除為了全力投入黨內初選，也是為了符合黨內「黨公職須於就職日前1年辭職」之規定。

然而，組織部主任在大選籌備期間請辭，也讓黨內擔心是否影響基層組織操盤。黨內人士認為，明年適逢地方選舉，基層組織戰是場硬仗，組織部主任須兼具選舉經驗，也要熟稔地方組織盤，角色相對吃重。

前民進黨組織部主任張志豪上月27日宣布請辭，決心再戰2026新北中和議員選舉。（資料照片／翻攝張志豪臉書）

一名綠營民代直言，選舉年要到了，部分黨務主管離職雖是常態，但還是希望黨中央可以盡快補齊，讓一級主管就戰鬥位置，全力衝刺明年選舉。

民進黨目前除組織部主任暫時空缺，其實黨內民調中心主任也懸缺已久。去年總統大選結束後，民調中心前主任陳博州轉任高雄市政府研究發展考核委員會，至今無人補位，業務由常務副主任劉秀專代理。眼看2026地方選舉進入倒數，黨內憂心接下來對民意掌握度應該上緊發條。

黨內人士強調，民調中心主任不好當，要兼具民調專業度，又不能卡到自己要選舉，人才難覓，黨秘書長徐國勇正在找人，他相信最後一定會有合適人選。



