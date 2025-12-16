2026地方選舉出奇招？時代力量宣布：明年將徵召素人參政

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

時代力量今(12/16) 宣布啟動「2026 地方選舉參選人招募」，廣邀公民報名登記，期盼透過公開、透明的招募機制，為地方政治注入更多改革能量。

時代力量等4小黨齊聚，時力宣布徵招素人參選，時代力量提供

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨、台灣基進等政黨，上午共同召開「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」記者會。

時代力量表示，將依據黨內的2026地方公職選舉提名辦法，招募有意爭取本黨提名參選地方公職者，包含直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表、直轄市原住民區民代表及村里長等職務。

時代力量表示，面對地方政治長期存在的派系壟斷、黑金結構的問題，改革需要從地方開始。未來的地方候選人，不僅肩負選舉任務，更應成為公共政策的倡議者與監督者，在議會與基層治理中落實透明、問責與世代正義等核心價值。

時代力量也強調，此次招募不設限既有政治背景，無論是長期投入社區服務的工作者、關注公共議題的專業人士，或關心地方發展的青年與公民，只要認同本黨理念、願意承擔公共責任，皆歡迎依規定報名登記，共同為台灣地方政治開創新的可能。

時代力量表示，有關2026 年地方選舉參選人招募登記資訊，登記時間為直轄市、新竹縣、新竹市等縣市，為即日起至12/26止；其餘縣市則到明年1/30止。

