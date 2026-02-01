2026地球任務 彭啟明登臺演出

環境部年度繪本親子舞臺劇「二○二六年地球任務：我們都是守護地球的超人」，日前於臺北表演藝術中心藍盒子劇場盛大首演，現場座無虛席。環境部長彭啟明也化身劇中「總司令」角色登臺演出，並當場發出召集令，徵求「守護地球的超人」，共同來保護我們的地球。

彭部長表示，這次的巡演邀請到國內知名的如果兒童劇團演出，一共包含十二場次的大型巡演，以及四十場次的小型入校演出，讓每個縣市都有機會參與。現場也設置了「神奇故事探索區」及「魔法科學體驗區」，讓小朋友體驗有趣的化學實驗與閱讀的樂趣。此外，彭部長還針對來觀賞演出的小朋友們發出徵求「守護地球的超人！」的特別任務。只要成功報名，就可以透過手繪、照片或文章創作，分享日常生活中愛護地球的行動，當一個守護地球的超人。